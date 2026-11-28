Le club madrilène Real milieu de terrain du Bernardo Silva gagne la reconnaissance de ses coéquipiers et du staff technique dans la capitale espagnole, non seulement pour ses performances sur le terrain, mais aussi pour ses grandes qualités humaines. C'est ce qu'a rapporté le journal espagnol AS .

Leadership dans le vestiaire et éthique de travail

Les joueurs du « club royal » soulignent, en parlant de leur collègue portugais de 32 ans, qu'ils se sentent totalement sereins lorsqu'il a le ballon. La direction du club et le staff technique considèrent l'ancien membre de Manchester Citycomme un véritable leader dans le vestiaire, capable de motiver et de soutenir les autres.

Selon la source, Bernardo Silva n'a exprimé aucun mécontentement même lorsque son temps de jeu a diminué. Au contraire, il a humblement reconnu auprès de ses proches qu'il devait travailler davantage sur lui-même, admettant que ses concurrents directs pour une place de titulaire étaient actuellement plus performants.

Le rôle de Bernardo Silva au Real et points clés

Aspect Détails Joueur et âge Bernardo Silva (32 ans, ancien milieu de terrain de Manchester City) Évaluation des coéquipiers Ils se sentent totalement sereins sur le terrain quand il a le ballon Rôle dans le vestiaire Un leader qui motive et soutient les autres Attitude face à la concurrence N'a pas protesté lorsqu'il était remplaçant, reconnaissant la nécessité de travailler plus dur Source AS (Espagne)

Selon vous, dans quelle mesure l'expérience et l'humilité de Bernardo Silva aideront-elles le Real Madrid à remporter des titres lors de la phase décisive de la saison ?

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