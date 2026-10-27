«Je regrette sincèrement» : Mbappé et le président de la Liga présentent des excuses officielles au peuple chinois

L'attaquant de l'équipe de France et du Real Madrid Kylian Mbappé a fait une déclaration officielle concernant le conflit international majeur survenu en Chine après ses propos désobligeants sur des mèmes Internet, présentant ses excuses à tout le peuple chinois.

À la suite de la sortie de la star du football, des contrats publicitaires de plusieurs millions de dollars sur le marché chinois ont été annulés, la télévision d'État (CCTV) l'a complètement effacé de l'espace médiatique et même la direction de la Liga espagnole a dû intervenir dans la situation.

«Ce n'était pas mon intention» : les excuses officielles de Mbappé

Le joueur a exprimé son respect pour le peuple chinois et ses valeurs nationales sur sa page de réseau social, exprimant ses sincères regrets :

Critique des mots prononcés sans réfléchir : «Dans une interview récente, j'ai réagi à des mèmes Internet me concernant. Mon commentaire a été prononcé sans réfléchir, et je comprends maintenant qu'il a blessé beaucoup de Chinois en Chine et dans le monde entier» ;

Regrets sincères : «Je présente mes excuses à tous ceux qui ont été offensés par mes propos. Je n'avais absolument aucune mauvaise intention. Je respecte profondément le peuple chinois et sa riche histoire, et je regrette sincèrement ce qui s'est passé», a souligné le joueur ;

L'intervention du président de la Liga : Après que le conflit a dépassé le cadre d'un seul joueur et a commencé à menacer les intérêts stratégiques du championnat espagnol en Asie, le président de la Liga Javier Tebas a également présenté personnellement des excuses officielles au public chinois pour les offenses causées par les propos de Mbappé.

Un boycott né d'une plaisanterie : à quel point les conséquences du conflit ont-elles été graves ?

L'ironie légère de Mbappé sur les mèmes s'est transformée en quelques jours en un immense problème commercial et politique :

Les entreprises ont rompu leurs contrats : Le géant des boissons Eastroc Beverage et le magnat de l'agroalimentaire Mengniu Dairy ont annulé en une journée leur partenariat de plusieurs millions de dollars avec le joueur sous le slogan «tolérance zéro» ;

Données supprimées de CCTV : Toutes les actualités officielles et les applications médiatiques de la Télévision centrale de Chine ont supprimé toutes les photos, vidéos et textes liés à Mbappé de leurs plateformes ;

Sensibilité nationale : Selon des sources occidentales, le mème que le joueur a qualifié de drôle était lié à l'image d'une figure politique importante de l'histoire chinoise, ce qui a été interprété par la population locale comme une insulte à l'histoire et à la dignité de l'État.

Le conflit Kylian Mbappé : chronologie et mesures prises