Le Real Madrid exige la démission immédiate du président de la Liga, Javier Tebas

Une confrontation ouverte sans précédent a éclaté dans le football espagnol. Le club du Real Madrid a publié une déclaration urgente sur son site officiel, exigeant la démission immédiate du président de la Liga et vice-président de la Fédération royale espagnole de football, Javier Tebas, de ses deux fonctions. C'est la demande officielle formulée par le club.

Cette décision radicale du géant madrilène fait suite aux propos de Tebas comparant le mode de fonctionnement du club et les activités de sa chaîne officielle (Real Madrid Televisión) aux méthodes de propagande de Joseph Goebbels, ministre de la propagande du régime nazi.

« Une comparaison avec Goebbels moralement répugnante » : La réponse cinglante du club

La direction du Real Madrid a fermement condamné les propos tenus par le haut responsable du football espagnol dans son communiqué :

Un acte inacceptable et offensant : Le fait qu'une personne occupant deux postes à responsabilité dans le football espagnol assimile la direction du club et sa chaîne de télévision à des méthodes de propagande fasciste dans le but de les discréditer est jugé totalement inacceptable et extrêmement grave ;

Des accusations irresponsables : Il a été souligné que l'explication de Tebas, selon laquelle « cette comparaison n'a rien à voir avec l'idéologie nazie », ne change rien au caractère offensant, moralement répugnant et indigne de son poste ;

Attaques systématiques : Le club a qualifié cette situation de nouvelle manifestation des attaques médiatiques systématiques menées depuis longtemps par Tebas contre Florentino Pérez, le Real Madrid et les médias du club.

L'« affaire Negreira » et la plainte directe auprès de l'UEFA

Selon les Madrilènes, ces sorties agressives de Tebas visent à étouffer l'« affaire Negreira » et à détourner l'attention :

L'inaction des instances locales : Les organisations dirigées par Tebas n'ont pas pris de mesures suffisamment fermes concernant les millions suspects versés pendant des années par le FC Barcelone à l'ancien vice-président du comité technique des arbitres ;

L'intervention de l'UEFA demandée : C'est pourquoi le Real Madrid a été contraint de s'adresser directement à l'UEFA et exige une enquête indépendante et complète sur tous les paiements afin de rétablir l'intégrité et la justice dans les compétitions espagnoles ;

Réformes et changements de personnel : Le club a déclaré qu'il était nécessaire de restructurer complètement le système d'arbitrage espagnol, ainsi que les organes de contrôle et de discipline de la fédération, et de remplacer les dirigeants en poste à cette époque.

Exigence finale : Démission immédiate

Dans son appel, le Real Madrid a démontré que Javier Tebas a totalement perdu les principes de neutralité, de respect et d'impartialité :

« Les actions de Tebas prouvent qu'il est professionnellement totalement inapte à occuper ses fonctions. Le Real Madrid exige la démission immédiate de Javier Tebas de ses postes de président de la Liga et de vice-président de la Fédération royale espagnole de football », indique le document officiel.

Le club madrilène a annoncé qu'il continuerait à défendre son honneur et à lutter jusqu'à ce que l'intégrité soit rétablie dans le football espagnol.