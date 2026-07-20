Pourquoi Nico Williams a-t-il offert sa médaille d'or à sa mère ?

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Pourquoi Nico Williams a-t-il offert sa médaille d'or à sa mère ?

Lors des célébrations du titre de l'Espagne à la Coupe du Monde 2026, un moment a été encore plus émouvant que la victoire sur le terrain. L'un des héros de la finale, Nico Williams, n'a pas gardé sa médaille d'or : il l'a offerte à sa mère, Maria Arthur, assise dans les tribunes.

Plus tard, le joueur a révélé que cette décision était liée au passé difficile de sa famille et au parcours éprouvant de sa mère pour atteindre l'Espagne.

Il a délivré la passe décisive en finale

L'Espagne a affronté l'Argentine en finale de la Coupe du Monde 2026 et a gagné 1-0 après prolongation.

Nico Williams est entré en jeu en seconde période. À la 106e minute de la prolongation, il a Ferran Torresoffert une passe décisive.

La frappe de Torres est restée le seul but de la finale, offrant à l'Espagne son deuxième titre de champion du monde.

Williams a passé la médaille au cou de sa mère

Après la cérémonie de remise des prix, les joueurs espagnols ont célébré le titre avec les supporters. À ce moment-là, Nico s'est dirigé vers les tribunes pour retrouver sa mère.

Le joueur a remis la médaille d'or remportée pour le titre mondial à Maria Arthur. Ce moment est devenu l'un des plus marquants des festivités.

Williams a expliqué plus tard pourquoi il n'avait pas gardé la médaille :

« Je suis rapide, mais pas plus que ma mère. Elle a fui la mort en traversant le désert du Sahara pour arriver du Ghana en Espagne. Je lui ai donné ma médaille de champion car elle la méritait plus que moi. »

La famille a rejoint l'Espagne après un voyage difficile

La famille Williams a quitté le Ghana en 1993 en quête d'une vie meilleure. Ils ont traversé une partie du Sahara avant de trouver refuge en Espagne.

Ce n'était pas une simple migration. La famille a affronté un chemin dangereux, un avenir incertain et de grandes épreuves.

Des années plus tard, l'enfant de cette famille a délivré la passe décisive du but victorieux en finale de Coupe du Monde et est devenu champion du monde avec l'Espagne.

Plus qu'une simple médaille de champion

Pour Nico Williams, la médaille d'or n'était pas seulement un accomplissement personnel. Elle est devenue le symbole du courage de sa mère, de la patience de sa famille et de leur lutte pour bâtir une nouvelle vie.

Le joueur a participé à l'action décisive. Mais selon lui, le chemin vers ce succès a commencé bien plus tôt, lorsque sa mère a quitté le Ghana pour l'Espagne.

C'est pourquoi il a remis la médaille à la personne qu'il considère comme sa véritable propriétaire.

L'Espagne a soulevé le trophée, et Nico a honoré sa mère

La finale de la CDM 2026 est entrée dans l'histoire grâce au titre de l'Espagne et au but de Ferran Torres. Cependant, l'une des scènes les plus mémorables fut le moment où Nico Williams a rejoint sa mère.

Sur le terrain, il a surpassé ses adversaires par sa vitesse. Après la finale, il a montré au monde entier quel courage se cachait derrière son ascension.

Nico Williams a reçu la médaille de champion, mais sa plus grande victoire fut de reconnaître le travail et les sacrifices de sa mère devant le monde entier.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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