Pourquoi Del Bosque n'a-t-il pas comparé l'équipe championne de 2010 à l'actuelle ?

L'équipe nationale d'Espagne a atteint la finale de la Coupe du Monde après une pause de 16 ans. Cependant, Vicente del Bosque, qui a offert au pays son premier titre mondial en 2010, a refusé de comparer la génération actuelle à son équipe championne.

Selon l'ancien sélectionneur, la plus grande force de l'Espagne sous Luis de la Fuente ne réside pas seulement dans le onze de départ. L'équipe dispose de près de 26 joueurs capables d'entrer en jeu et de changer le cours d'un match.

« La grandeur de l'équipe actuelle, c'est qu'ils sont 26 »

Del Bosque a souligné qu'il ne serait pas juste de comparer directement la génération espagnole de 2010 à l'actuelle.

« Je ne peux pas comparer mon équipe à celle-ci. Il y a 26 joueurs dans l'effectif actuel et presque tous sont prêts à entrer sur le terrain. »

L'effectif de l'Espagne pour la Coupe du Monde 2026 est effectivement composé de 26 joueurs. Del Bosque estime que la force principale de l'équipe actuelle réside dans la profondeur de son banc et la variété de ses solutions tactiques.

Cette situation permet à de la Fuente de modifier le style de jeu en cours de match, de remplacer un joueur fatigué par un coéquipier de même niveau et d'adopter un nouveau plan selon l'adversaire.

Yamal et Williams n'ont pas encore atteint leur apogée

L'ancien entraîneur a souligné que les ailiers titulaires de l'Espagne, Lamine Yamal et Nico Williams, sont arrivés au Mondial après des blessures.

Malgré cela, les deux joueurs ont évolué à un niveau élevé tout au long du tournoi.

« Bien que Lamine Yamal et Nico Williams n'aient pas encore atteint leur meilleure forme physique, ils jouent à un niveau très élevé », a déclaré Del Bosque.

En raison des blessures, l'Espagne n'a pas pu profiter de la meilleure version de ses ailiers dès le début du tournoi. Selon Del Bosque, le fait que l'équipe obtienne des résultats malgré cela démontre encore plus la force du groupe.

Le rôle discret d'Oyarzabal

Del Bosque a mis en avant Mikel Oyarzabal comme l'un des joueurs les plus importants de l'Espagne actuelle.

« Oyarzabal se déplace très bien entre les lignes et est également fiable devant le but. »

L'attaquant n'attend pas toujours dans la surface comme un avant-centre classique. Il décroche pour faire le lien avec le milieu de terrain, attire les défenseurs et libère des espaces pour Yamal, Dani Olmo ou Álex Baena.

L'ancien sélectionneur a également salué la contribution de Baena au onze de départ. Cela montre que l'Espagne ne dépend pas d'une ou deux stars.

En 2010, un seul but avait suffi

L'Espagne dirigée par Del Bosque a battu les Pays-Bas 1-0 lors de la finale de la Coupe du Monde 2010.

Le score était nul et vierge dans le temps réglementaire, et dans les dernières minutes de la prolongation, Andrés Iniesta a inscrit le but décisif. Ainsi, l'Espagne est devenue championne du monde pour la première fois de son histoire.

Cette équipe est entrée dans l'histoire avec des joueurs comme Xavi, Iniesta, Iker Casillas, Sergio Ramos et David Villa. La génération actuelle, avec un style différent et de nouveaux héros, est proche d'une deuxième étoile.

L'Espagne fait face à son plus grand défi

En finale de la Coupe du Monde 2026, l'Espagne affrontera l'Argentine, championne du monde en titre. Le match aura lieu le 19 juillet au New York New Jersey Stadium et débutera à 00h00 (heure de Tachkent) dans la nuit du 20 juillet.

L'équipe de 2010 a écrit son histoire avec un seul tir d'Iniesta. Désormais, Yamal, Oyarzabal, Baena et leurs coéquipiers ont l'opportunité d'ajouter une nouvelle page au football espagnol.

Del Bosque n'a pas comparé les deux générations. Mais une chose est claire d'après ses propos : l'Espagne actuelle dispose d'un effectif suffisamment fort et large pour remporter un deuxième titre mondial.