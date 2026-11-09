«Je suis fier de mes joueurs» : les mots de Simeone après la défaite contre Barcelone

Lors du choc de la 12e journée de La Liga, l'Atlético de Madrid s'est incliné 1-2 à domicile face au FC Barcelone.

Après une rencontre intense et dramatique, l'entraîneur des « Colchoneros » Diego Simeone s'est présenté en conférence de presse. Le technicien argentin a exprimé sa satisfaction quant au jeu de son équipe, a loué les efforts de Julián Álvarez et a souligné la nécessité de garder son calme malgré une deuxième défaite en une semaine.

« Notre plan a fonctionné, mais la finition a fait défaut »

Selon Simeone, les Madrilènes ont imposé la tactique souhaitée pendant la majeure partie du match :

Manque d'efficacité : « Je suis fier de mes joueurs. Nous avons fait un excellent match et nous avons joué comme nous le voulions pendant la majeure partie de la rencontre. Cependant, nous avons manqué de réalisme devant le but. L'adversaire, lui, a su convertir ses occasions » ;

Contrôle en seconde période : « En seconde période, le scénario n'a guère changé. Bien que Barcelone ait eu la possession, ils n'ont pas créé de danger. Au contraire, nous avons eu de bonnes situations avec Álvarez, Baena et Sørloth. L'adversaire a profité de sa seule opportunité pour marquer le but décisif ».

« Il n'a manqué qu'un but à Julián » : Confiance en l'attaque

L'entraîneur a tenu à saluer la performance de l'une des stars de l'équipe, Julián Álvarez :

Activité offensive : « Julián est un joueur extraordinaire, une figure essentielle pour notre équipe. Il a été directement impliqué dans trois ou quatre de nos cinq occasions dangereuses. Aujourd'hui, il n'a manqué qu'un but. Je suis convaincu que les buts viendront » ;

Deuxième défaite en une semaine : Interrogé sur la pression de deux défaites en sept jours, Simeone a déclaré : « Deux défaites en une semaine ? Dans une telle situation, il faut garder son calme, rien de plus », a-t-il affirmé pour soutenir ses joueurs.

Classement après la 12e journée de La Liga : Situation avant la trêve FIFA

Suite à cette victoire, le FC Barcelone de Hansi Flick a consolidé sa place de leader :

Rang Club Points Statut 1 FC Barcelone 33 L'équipe de Flick part en trêve internationale en leader incontesté 2 Real Madrid 30 Poursuit le leader avec 3 points de retard 3 Atlético Madrid 28 Descendu à la 3e place après la défaite

Le FC Barcelone porte son total à 33 points et part en trêve internationale en tête du classement. L'Atlético, bloqué à 28 points, accuse désormais 5 points de retard sur le leader et chute à la 3e place.