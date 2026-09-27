«Il ne sait pas accepter la défaite avec dignité» : Álex Baena critique sévèrement José Mourinho

Dans le football espagnol, les passions après le derby de Madrid ont atteint un nouveau sommet avec une polémique médiatique. Après la défaite lors du match tendu contre l'Atlético, l'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, s'est présenté en conférence de presse avec des feuilles montrant des captures d'écran d'erreurs d'arbitrage, ciblant ouvertement le corps arbitral. Ce comportement du coach du club merengue a suscité une vive réaction de la part du milieu offensif des Colchoneros, Álex Baena.

Dans une interview accordée à The Touchline, Baena a ironisé sur les actions du technicien portugais : « Mourinho se plaint parce qu'il a perdu. Quand le Real perd, il cherche toujours des excuses, se concentrant sur des facteurs externes plutôt que sur le jeu produit par lui et son équipe. Cette mise en scène avec les feuilles imprimées était le geste de quelqu'un qui ne sait pas accepter la défaite avec dignité ». Il est à noter que Baena, qui a critiqué Mourinho, est actuellement en grande forme : samedi soir, avec l'équipe nationale d'Espagne, il a marqué l'un des buts décisifs lors de la victoire 3-2 à l'extérieur contre l'Angleterre dans le cadre de la Ligue des Nations.

« Mise en scène, excuses et but contre l'Angleterre » : Les 5 points clés de la polémique

Les faits les plus importants suite au débat né du derby de Madrid et de la sortie de Baena :

La conférence de presse sensationnelle de Mourinho : Le coach du Real a critiqué les décisions arbitrales en sortant des feuilles montrant des erreurs après la défaite ;

La réponse cinglante de Baena : La star de l'Atlético a qualifié cela d'incapacité à admettre la défaite et de recherche constante d'excuses ;

« Regarder les facteurs externes plutôt que son propre jeu » : Álex Baena a souligné que l'entraîneur adverse a créé une mise en scène pour masquer ses erreurs tactiques ;

Le récital de Baena en équipe nationale : Le joueur critique a marqué contre l'Angleterre en Ligue des Nations, assurant la victoire 3-2 de l'Espagne ;

Une nouvelle étape dans la rivalité madrilène : Cet échange public entre le joueur et l'entraîneur a encore plus chauffé l'atmosphère du derby.

Débats du derby de Madrid : La position de José Mourinho et la réplique d'Álex Baena

Comparaison des évaluations des parties sur la défaite et les événements d'après-match :

Indicateurs et critères L'approche de José Mourinho et du Real Madrid La position d'Álex Baena et de l'Atlético La cause principale de la défaite Erreurs grossières et décisions incorrectes des arbitres La faiblesse de l'adversaire et une défaite méritée sur le terrain Action en conférence de presse Présentation publique de captures d'écran d'erreurs d'arbitrage « C'est la mise en scène de quelqu'un qui n'a pas su accepter la défaite avec dignité » Facteur mis en avant Situations litigieuses ayant changé le destin du match Recherche d'excuses sans analyser son propre jeu État actuel du joueur Corps d'entraîneurs sous pression Mentalité de buteur après avoir marqué contre l'Angleterre avec l'Espagne (3-2) Conséquences probables Attention et enquête du comité de discipline de la Liga Renforcement de la supériorité psychologique face au camp adverse

Expertise footballistique : Pourquoi les méthodes de Mourinho et le but de Baena sont au centre de l'attention ?

Conclusions des commentateurs du football européen, psychologues du sport et experts tactiques :

« Le bouclier psychologique classique de Mourinho » : La sortie de José Mourinho avec des preuves photographiques est une tactique ancienne et célèbre ; il a détourné l'attention du public vers les arbitres et ses propres déclarations pour protéger ses joueurs de la pression médiatique après la défaite ;

La contre-attaque froide de Baena : L'attaque directe d'Álex Baena contre la personnalité de Mourinho montre qu'il devient un leader intrépide, non seulement sur le terrain mais aussi dans les guerres psychologiques ; ses propos sont soutenus par une grande confiance due à son but brillant contre l'Angleterre ;

La tension future du derby : De telles altercations personnelles transforment le prochain derby de Madrid en un match encore plus crucial ; désormais, les protégés de Mourinho entreront sur le terrain contre Baena avec une motivation particulière, non seulement pour les trois points, mais aussi pour défendre l'honneur de leur entraîneur.

Selon vous, la sortie de José Mourinho avec les feuilles montrant les erreurs d'arbitrage est-elle une protestation légitime ou, comme le dit Baena, une incapacité à admettre la défaite et une énième excuse ? Le but de Baena contre l'Angleterre peut-il faire de lui l'un des milieux de terrain les plus dangereux d'Europe ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse du derby de Madrid avec tous les passionnés de football !