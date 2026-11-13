L'Espagne bat la République tchèque à l'extérieur : Une victoire convaincante et trois points de plus

La 5e journée de la Ligue des nations de l'UEFA se poursuit avec des matchs intenses et passionnants. L'un des leaders de la compétition, l'Espagne a affronté la République tchèque à l'extérieur. Dans un match disputé à Prague, les visiteurs ont battu leur adversaire sur le score de 2:0 renforçant ainsi leur position dans le groupe.

Les buts décisifs

Ayant entamé la rencontre avec détermination, les Espagnols ont pris l'initiative au milieu de la première mi-temps. À la 39e minute, le milieu de terrain Álex Baena a ouvert le score sur penalty (0:1).

Bien que la sélection tchèque ait tenté d'égaliser, l'expulsion de Krejčí à la 72e minute a sérieusement compromis les chances des locaux. Dans le temps additionnel, le remplaçant Marc Pubill (90+6) a scellé le sort du match en portant le score à 0:2.