L'Espagne bat la République tchèque à l'extérieur : Une victoire convaincante et trois points de plus

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L'Espagne bat la République tchèque à l'extérieur : Une victoire convaincante et trois points de plus

La 5e journée de la Ligue des nations de l'UEFA se poursuit avec des matchs intenses et passionnants. L'un des leaders de la compétition, l'Espagne a affronté la République tchèque à l'extérieur. Dans un match disputé à Prague, les visiteurs ont battu leur adversaire sur le score de 2:0 renforçant ainsi leur position dans le groupe.

Les buts décisifs

Ayant entamé la rencontre avec détermination, les Espagnols ont pris l'initiative au milieu de la première mi-temps. À la 39e minute, le milieu de terrain Álex Baena a ouvert le score sur penalty (0:1).

Bien que la sélection tchèque ait tenté d'égaliser, l'expulsion de Krejčí à la 72e minute a sérieusement compromis les chances des locaux. Dans le temps additionnel, le remplaçant Marc Pubill (90+6) a scellé le sort du match en portant le score à 0:2.

Statistiques et détails du match

Informations

Score final

République tchèque — Espagne 0:2

Buteurs

Álex Baena (39 sp), Marc Pubill (90+6)

Classement

Espagne 1er avec 15 points, République tchèque 4e avec 0 point

Discipline

Cartons jaunes : Porro, Merino — Carton rouge : Krejčí (72)

Compositions d'équipe

  • République tchèque : Matěj Kovář, Vladimír Coufal, David Zima, Ladislav Krejčí, Lukáš Jurásek, Václav Černý, Alex Král, Hanuš Ambros (Matěj Víšek, 76), Adam Hložek, Lukáš Provod (Jan Šubert, 66), Tomáš Naderi (David Hopi, 66).

  • Espagne : Unai Simón, Pedro Porro (Marc Pubill, 76), Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz (Pedri, 76), Yeremi Pino (Mikel Merino, 66), Fermín López (Álex de Frutos, 82), Álex Baena, Ferran Torres (Samuel Fernández, 66).

Ainsi, l'équipe nationale d'Espagne rentre avec une victoire solide et trois points supplémentaires.

Selon vous, dans quelle mesure la constance et la force de l'Espagne les aideront-elles à remporter le trophée de la Ligue des nations ? Laissez votre avis en commentaire !

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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