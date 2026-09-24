Aux XXe Jeux asiatiques, organisés par les villes japonaises d'Aichi et de Nagoya, les représentants de l'équipe nationale de boxe d'Ouzbékistan poursuivent leur parcours sans compromis vers la victoire. Notre talentueux boxeur Shavkatjon Boltayev, qui défend les couleurs du pays dans la catégorie des -70 kg, a fait preuve d'une grande maîtrise dès son premier combat. Lors d'un affrontement intense en 1/8 de finale, notre compatriote a été opposé à la Corée du Sud , représentée par Kim Junsu.

À l'issue d'un combat acharné de trois rounds, Boltayev a remporté une victoire convaincante sur le score de 4:1, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale ; le boxeur coréen est contraint de mettre fin à sa participation aux Jeux asiatiques. Rappelons que lors de cet événement sportif prestigieux, l'équipe masculine d'Ouzbékistan concourt dans 6 catégories de poids, et l'équipe féminine dans 5. Dans cette même catégorie des -70 kg, la présence de la jeune star Torexan Sabirxan, représentant le Kazakhstan voisin, intensifie encore la compétition.

Selon la Fédération de boxe d'Ouzbékistan, un autre duel très attendu attend les fans : le combat féminin entre notre compatriote Navbahor Hamidova et la Sud-Coréenne Seon Sujin. Les épreuves de boxe se poursuivront jusqu'au 2 octobre, et les Jeux asiatiques eux-mêmes jusqu'au 4 octobre. Shavkatjon Boltayev parviendra-t-il à franchir l'obstacle des quarts de finale et à affronter potentiellement Torexan Sabirxan lors d'un choc au sommet ? Comment les boxeurs ouzbeks conquerront-ils les podiums au Japon ?

«Victoire 4:1, le facteur Sabirxan et le prochain adversaire coréen» : 5 points clés du combat

Le succès de Shavkatjon Boltayev et les faits marquants du tournoi de boxe :

Un début convaincant et une qualification pour les quarts de finale : Shavkatjon Boltayev a battu Kim Junsu 4:1 en 1/8 de finale, accédant ainsi au top 8 ;

Le boxeur coréen éliminé du tournoi : Kim Junsu n'a pas résisté à la pression des trois rounds et a fait ses adieux aux combats d'Aichi-Nagoya ;

Une compétition féroce en -70 kg : La participation du célèbre Torexan Sabirxan pour le Kazakhstan garantit des combats intenses pour la médaille d'or ;

Prochain affrontement — Navbahor Hamidova sur le ring : Les fans de boxe attendent un autre duel Ouzbékistan–Corée du Sud — le combat entre Hamidova et Seon Sujin ;

Effectifs et calendrier de la compétition : L'Ouzbékistan participe dans 6 catégories masculines et 5 féminines ; les finales de boxe se termineront le 2 octobre.

«Aichi-Nagoya 2026» : Indicateurs analytiques du combat entre Shavkatjon Boltayev et Kim Junsu

Paramètres du combat des 1/8 de finale et vue d'ensemble de la compétition :

Indicateurs et critères Shavkatjon Boltayev (Ouzbékistan) Kim Junsu (Corée du Sud) Catégorie de poids -70 kg -70 kg Étape de la compétition 1/8 de finale 1/8 de finale Dynamique du combat Attaques offensives et séries de coups précis Défense et tentatives de contre-attaques Décision finale des juges Victoire 4:1 Défaite Avenir dans le tournoi Qualification pour les quarts de finale (vers les médailles) Éliminé de la compétition Adversaire potentiel majeur Torexan Sabirxan (Kazakhstan) —

Expertise et analyse : Pourquoi cette victoire de Boltayev donne-t-elle un avantage stratégique à l'équipe ?

Conclusions des commentateurs sportifs et du staff technique national :

Briser le style inconfortable de l'école coréenne : Les athlètes sud-coréens sont réputés pour être endurants et rapides, maintenant un rythme soutenu sur trois rounds ; la victoire 4:1 de Boltayev prouve sa grande préparation physique ;

Affrontement central potentiel avec Torexan Sabirxan : Sabirxan est le principal espoir du Kazakhstan en -70 kg ; chaque victoire de Boltayev prépare le terrain pour une finale explosive du derby kazakho-ouzbek ;

Équilibre de l'équipe et élan de victoire : Avec 6 hommes et 5 femmes, avancer sans perte dès les premiers tours est crucial pour maintenir la tête du tableau des médailles ;

Soutien moral pour Navbahor Hamidova : La victoire de Boltayev donne une confiance supplémentaire à Navbahor Hamidova avant son combat contre Seon Sujin.

La victoire convaincante de Shavkatjon Boltayev sur le ring japonais démontre une fois de plus la position dominante de l'école de boxe ouzbèke sur le continent.

Selon vous, Shavkatjon Boltayev peut-il battre le Kazakh Torexan Sabirxan et devenir champion des Jeux asiatiques ? Quelles sont vos attentes pour le combat Hamidova-Sujin ? Laissez vos pronostics en commentaires !