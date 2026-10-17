Le Pakhtakor perd la tête du classement après un nul contre Navbahor

Le choc le plus attendu de la 24e journée de la Super League d'Ouzbékistan a eu lieu à Namangan. L'équipe locale Navbahor a accueilli le club de Tachkent, Pakhtakor en pleine course pour le titre. Dans un stade comble, le match intense et riche en émotions s'est soldé par un match nul 1-1.

Ce résultat a un impact majeur sur la course au titre : le club de Tachkent perd 2 points précieux et ne parvient pas à détrôner Neftchi Fergana (55 points) en tête du classement.

Le score à la mi-temps et le drame de la seconde période

La rencontre a débuté sur un rythme effréné dès les premières minutes :

Le but de Tahsin : Juste avant la pause, à la 43e minute, le défenseur des « Lions » Zaid Tahsin a ouvert le score, donnant l'avantage aux visiteurs ;

Penalty manqué : En seconde période, les joueurs de Namangan, cherchant à rétablir l'équilibre, ont obtenu un penalty à la 55e minute. Cependant, Ruslanbek Jiyanov n'a pas réussi à le transformer ;

La réponse de Hamraliyev : Ne relâchant pas la pression, les « Faucons » ont fini par atteindre leur objectif : à la 84e minute, Muhammadqodir Hamraliyev a trompé le gardien adverse pour fixer le score final à 1-1.

Feuille de match :

Super League. 24e journée

Navbahor — Pakhtakor 1-1

Buts : Muhammadqodir Hamraliyev (84) — Zaid Tahsin (43).

Penalty manqué : Ruslanbek Jiyanov (55).

Navbahor : 1. O‘tkir Yusupov, 4. Islombek Mamatkazin, 5. Dilshodjon Komilov (22. Umar Adhamzoda, 46), 6. Shohruxbek Abdurahmonov (17. Muhammadali G‘iyosov, 67), 7. Ruslanbek Jiyanov, 8. Diyor Xolmatov, 11. Husayn Norchayev (28. Joel Kojo, 67), 13. Opeyemi Teydi Benjamin, 23. Vanya Ilich (30. Jasurbek Jaloliddinov, 63), 34. Georgiy Jgerenaya, 55. Muhammadqodir Hamraliyev.

Pakhtakor : 12. Vladimir Nazarov, 4. Zaid Tahsin, 8. Dilshod Saitov (22. Muhammad-Bobur Karimov, 82), 10. Akmal Mozgovoy, 17. Dostonbek Hamdamov (21. Bashar Resan, 66), 23. Abdurauf Bo‘riyev, 27. Sardor Sobirxo‘jayev, 34. Sherzod Nasrullayev, 50. Flamarion, 55. Muhammadrasul Abdumajidov, 90. Chinedu Stefen (29. Ayman Husseyn, 66).

Classement : Le sort du titre reste incertain

La situation après la 24e journée garantit une fin de saison palpitante en Super League :