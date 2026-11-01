Temur Kapadze parle de la victoire dans le derby, des transferts et des problèmes de calendrier

Après avoir battu l'« Andijon » 1-0 lors du derby de la vallée de Ferghana dans le cadre de la Super League d'Ouzbékistan, le « Navbahor » a consolidé sa 3e place au classement. À l'issue de la rencontre, l'entraîneur principal des Namanganiens, Temur Kapadze a participé à la conférence de presse et s'est exprimé en détail sur ses impressions sur ce match acharné, l'affection des supporters, les plans de transfert pour la saison prochaine et les graves problèmes de calendrier auxquels les clubs sont confrontés.

« Gagner la confiance des supporters à Namangan est un grand bonheur »

L'entraîneur a d'abord félicité les membres de l'équipe et les supporters pour cette victoire importante, avant d'évoquer l'atmosphère unique du stade :

« Je félicite toute l'équipe du “Navbahor” et nos merveilleux supporters pour cette victoire. Nous savions que le derby serait toujours difficile et tendu. Nous avions l'occasion de marquer plus tôt et de régler l'affaire, mais le plus important est que nous avons pris les 3 points. Entendre les supporters scander mon nom à Namangan est évidemment très agréable. Le métier d'entraîneur est ainsi fait : si vous gagnez, ils vous portent aux nues, si vous perdez… Que chaque entraîneur ait la chance de rendre les supporters aussi heureux. Nous essayons de leur répondre par notre travail acharné sur le terrain ».

De nouveaux joueurs en provenance d'« Andijon » ? Les projets pour la saison prochaine

Concernant le renforcement de l'effectif pour l'année prochaine et les mouvements sur le marché des transferts, Kapadze a révélé ce qui suit :

Le travail a déjà commencé : Les contrats de certains joueurs arrivent à échéance, certains pourraient partir, c'est pourquoi nous travaillons sur les plans pour la saison prochaine ;

Candidats d'« Andijon » : « Il y a vraiment de très bons joueurs talentueux à l'“Andijon”. Nous en avions observé certains dès le début de la saison, une liste de candidats potentiels a été établie. Nous ferons un choix le moment venu, car chaque équipe forte a besoin de joueurs de qualité ».

La lutte sur deux fronts et le « casse-tête » lié à l'équipe nationale

Le « Navbahor » ne se bat pas seulement pour les médailles de la Super League, mais aussi pour la Coupe d'Ouzbékistan jusqu'au bout. Cependant, le spécialiste a exprimé une vive inquiétude concernant le calendrier chargé à venir :