Navbahor recrute un international ouzbek au Pakhtakor

Le Navbahor a renforcé son effectif avec un membre de l’équipe nationale d’Ouzbékistan. Le club de Namangan a officiellement annoncé la signature du joueur de 25 ans Muhammadqodir Hamraliyev .

Le footballeur rejoint les « Faucons » en provenance du Pakhtakor . Son expérience avec les équipes nationales et ses passages dans plusieurs clubs de la Super League pourraient devenir un atout important pour le Navbahor lors de la nouvelle saison.

Hamraliyev défendra désormais les couleurs du Navbahor

Selon le communiqué du club, un contrat a été signé avec Muhammadqodir Hamraliyev, qui est officiellement devenu joueur du Navbahor.

Le joueur de 25 ans évoluait au Pakhtakor ces dernières années. Il entame désormais une nouvelle étape de sa carrière à Namangan.

En présentant sa nouvelle recrue, le Navbahor lui a souhaité beaucoup de réussite au sein de l’équipe.

« Nous souhaitons à Muhammadqodir Hamraliyev de réaliser de belles performances avec le Navbahor et de contribuer dignement aux succès des « Faucons » », indique le communiqué du club.

Il jouait au Pakhtakor depuis 2023

Au cours de sa carrière, Hamraliyev a acquis de l’expérience dans plusieurs clubs d’Ouzbékistan.

Il a auparavant défendu les couleurs des équipes du Dinamo et de l’Olimpik , avant de porter le maillot du Pakhtakor à partir de 2023.

Ainsi, le Navbahor s’est attaché les services d’un joueur qui connaît bien l’environnement de la Super League et possède une expérience des matches de haut niveau.

De la sélection olympique à l’équipe nationale

Muhammadqodir Hamraliyev n’a pas seulement évolué au niveau des clubs : il a également régulièrement participé au système des équipes nationales ouzbèkes.

Il a joué avec la sélection ouzbèke U23 entre 2021 et 2024 . Depuis 2023, il est également convoqué avec l’équipe nationale.

Cette expérience pourrait être particulièrement importante pour le Navbahor. Pour une équipe qui vise de grandes ambitions, la présence de joueurs ayant déjà disputé des rencontres internationales représente un atout majeur.

Un transfert important pour le Navbahor

Le passage de Hamraliyev du Pakhtakor au club de Namangan constitue l’un des mouvements marquants du marché des transferts.

Le Navbahor a ainsi renforcé son effectif avec un joueur de 25 ans possédant une expérience internationale, ce qui lui permettra d’intensifier la concurrence.

La principale question désormais : quel rôle Muhammadqodir Hamraliyev jouera au Navbahor et à quelle vitesse il parviendra à s’imposer dans sa nouvelle équipe.

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