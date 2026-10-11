Le match entre l'AGMK et Navbahor se termine par un « super drame »

Dans le cadre de la 23e journée de la Super League d'Ouzbékistan, les supporters ont assisté à l'un des matchs les plus passionnés, tendus et riches en événements inattendus de la saison. L'équipe de l'AGMK d'Olmaliq a accueilli le club de Navbahor de Namangan sur son terrain. Bien que la rencontre se soit soldée par un match nul 2-2, les minutes ajoutées au temps réglementaire se sont transformées en un véritable thriller footballistique.

Les deux équipes se sont livrées une lutte acharnée pour des points cruciaux au classement jusqu'à la 104e minute.

Temps réglementaire : La victoire a changé de camp

Les hôtes ont entamé le match très activement et ont ouvert le score dès les premières minutes :

But rapide : Dès la 2e minute, Ahmadullo Muqumjonov a donné l'avantage aux joueurs d'Olmaliq — 1-0 ;

Rétablissement de l'équilibre : Les visiteurs ont cherché à prendre l'initiative et à la 40e minute, Islom Mamatkazin a marqué un but important pour rétablir l'équilibre ;

Nouvel avantage pour l'AGMK : À la 68e minute de la seconde période, Nodir Abdurazzoqov a inscrit le deuxième but des hôtes, forçant Navbahor à courir à nouveau après le score.

Drame final : Cartons rouges et 2 penaltys dans le temps additionnel

Les dernières minutes du temps réglementaire et le temps additionnel accordé par l'arbitre ont fait monter la tension à son comble, non seulement sur le terrain, mais aussi sur le banc des entraîneurs :

Première expulsion : À la 87e minute, le défenseur de l'AGMK, Abubakr Rizo Turdialiyev, a reçu un carton rouge, laissant les hôtes en infériorité numérique ;

La tragédie du penalty à la 90+5e minute : Un penalty a été accordé à Navbahor pour rétablir l'équilibre, mais le légionnaire Vanya Ilich, venu tirer, n'a pas réussi à transformer le coup de pied de réparation ;

Expulsion de Timur Kapadze : À la 90+7e minute, l'entraîneur principal de Navbahor, Timur Kapadze, a été expulsé directement par un carton rouge pour ses vives protestations et ses émotions face aux décisions de l'arbitre ;

Le salut à la 90+14e minute : À la 14e minute du temps additionnel, un second penalty a été sifflé contre le but de l'AGMK. Cette fois, Shohruh Abdurahmonov a transformé le tir avec sang-froid pour égaliser, sauvant les joueurs de Namangan de la défaite — 2-2.

Situation au classement

Après ce match nul acharné, la position des clubs au classement est la suivante :

Navbahor (3e place) : Les joueurs de Namangan ont porté leur total à 45 points, conservant leur place dans le trio de tête du championnat ;

AGMK (6e place) : Ayant laissé échapper la victoire dans les derniers instants, les joueurs d'Olmaliq restent à la 6e place avec 36 points.

Cette confrontation à Olmaliq a démontré une fois de plus à quel point l'intrigue et l'intensité sont élevées dans la Super League cette saison.