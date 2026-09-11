«Pluie de buts à Boukhara !» : Le Navbahor écrase son adversaire à l'extérieur

Superligue d'OuzbékistanLors de la 21e journée, l'un des duels les plus intenses attendus par les fans a eu lieu. Le club de Namangan, le Navbahor, l'un des principaux prétendants aux médailles, s'est déplacé sur la pelouse de son poursuivant direct, le FK Boukhara. Dans ce choc décisif pour la 3e place du classement, les « Faucons » de Namangan ont donné une véritable leçon de football. Temur Kapadze Ses protégés ont livré un jeu offensif, rapide et tranchant, inscrivant 4 buts dans le filet des hôtes pour revenir avec une victoire éclatante de 4-1. Alors, à quel moment le sort du match a-t-il basculé, comment les jeunes talents ont-ils marqué et comment le Navbahor a-t-il maintenu le suspense dans la course au titre ?

Un début intense et une égalité serrée en première période

La rencontre a débuté sur un rythme élevé avec un football ouvert dès les premières minutes :

Le but rapide de Jiyanov : Dès le coup d'envoi, le Navbahor a pris l'avantage dès la 4e minute : l'attaquant Ruslanbek Jiyanov a percé la défense adverse pour ouvrir le score (0-1) ;

La réponse rapide de Boukhara : Le FK Boukhara, soutenu par son public, n'a pas paniqué et a égalisé à la 12e minute grâce à une frappe précise d'Asadbek Juraboev (1-1) ;

Lutte équilibrée jusqu'à la pause : Le reste de la première période a été marqué par une bataille intense au milieu de terrain, les deux clubs rentrant aux vestiaires sur un score de parité.

Le récital de la seconde période : 3 buts dévastateurs en 18 minutes pour les « Faucons »

En seconde période, les consignes tactiques de Temur Kapadze et les changements effectués ont porté leurs fruits :

Le tournant de Diyor Kholmatov : À la 69e minute, le milieu de terrain Diyor Kholmatov a inscrit un but crucial, redonnant l'avantage au Navbahor et brisant le moral des locaux (1-2) ;

La frappe solide de Shohrukhbek Abdurahmonov : Ne relâchant pas la pression, les visiteurs ont creusé l'écart à la 78e minute grâce au talent de Shohrukhbek Abdurahmonov (1-3) ;

Le point final de Jasurbek Jaloliddinov : À la 87e minute, le meneur de jeu Jasurbek Jaloliddinov a profité d'une erreur de la défense de Boukhara pour sceller le score final à 1-4.

Situation au classement : L'équipe de Kapadze consolide sa 3e place

Cette brillante victoire à l'extérieur a eu un impact majeur sur le classement :

41 points et une médaille de bronze solide : Le Navbahor atteint 41 points, consolidant sa 3e place en Superligue et continuant de mettre la pression sur les leaders ;

Le retard de Boukhara : Les locaux restent à la 4e place avec 34 points. L'écart avec leur rival passe à 7 points, rendant leurs chances de médailles beaucoup plus difficiles ;

L'alliance de la jeunesse et de l'expérience : Les quatre buteurs de Namangan — Jiyanov, Kholmatov, Abdurahmonov et Jaloliddinov — sont des talents ayant évolué en équipes nationales, prouvant l'efficacité du système mis en place par Kapadze.

Cette large victoire sur le terrain de Boukhara prouve que le Navbahor a atteint son pic de forme en fin de saison et ne lâchera rien dans la course au podium.

Selon vous, le Navbahor de Temur Kapadze peut-il rattraper les leaders lors des dernières journées et rejoindre la lutte pour le titre ? Quel joueur vous a le plus impressionné aujourd'hui ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cet article !