Dans le cadre de la 22e journée de la Super League d'Ouzbékistan, le Pakhtakor, vice-leader et candidat au titre, s'est imposé à l'extérieur contre le Mash'al, lanterne rouge du championnat, au terme d'un match tendu et héroïque (2:1). La rencontre a commencé de manière cauchemardesque pour les visiteurs : dès la 10e minute, un défenseur a été expulsé après un carton rouge direct. Réduits à dix pendant plus de 80 minutes, les joueurs de la capitale ont fait preuve de caractère en seconde période pour ramener trois points en or de Muborak.

Lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur Kamoliddin Tojiyev est revenu en détail sur ses impressions, la fatigue accumulée après le déplacement difficile en LDC de l'AFC contre Al Ahli, l'impact de l'expulsion sur ses plans, les raisons réelles de la mise au repos d'Oybek Bozorov et l'intérêt médiatique irakien pour les joueurs de Tachkent.

Alors, pourquoi le candidat au titre a-t-il autant souffert face à un adversaire n'ayant que 4 points, et comment les hommes de Tojiyev comptent-ils terminer la course au titre dans un calendrier aussi chargé ?

« Carton rouge et victoire héroïque » : les déclarations de Kamoliddin Tojiyev

Les points clés révélés par l'entraîneur lors de la conférence de presse :

Le choc de la 10e minute et le bouleversement des plans : L'entraîneur a souligné que l'expulsion précoce a brisé le plan de jeu initial, mais que cette situation a « réveillé » mentalement les joueurs, les forçant à faire preuve de volonté en seconde période ;

Fatigue de la LDC et calendrier serré : Le long voyage après le match contre Al Ahli et les deux seuls jours de récupération ont eu un impact notable sur la qualité du jeu ;

La combativité du Mash'al : Bien que l'adversaire soit une jeune équipe occupant la dernière place avec seulement 4 points, il est reconnu qu'ils ont joué à 200 % contre le Pakhtakor ;

La situation d'Oybek Bozorov : Il a été précisé que l'absence de l'ancienne star du Nasaf n'est pas tactique mais liée à une blessure, le joueur étant ménagé pour éviter toute rechute ;

Intérêts en Irak : Évoquant les membres irakiens de l'équipe des « Lions », l'entraîneur a indiqué qu'aucune offre de transfert officielle n'a été reçue pour les joueurs ouzbeks pour le moment.

22e journée de Super League : Fiche technique du match Mash'al — Pakhtakor

Les faits officiels de la confrontation dramatique à Muborak :

Indicateurs Mash'al (Muborak) Pakhtakor (Tachkent) Score final 1 2 Événements marquants 1 but et attaques actives de la jeune équipe 10' Expulsion du défenseur (carton rouge), victoire héroïque Classement 4 points (Lanterne rouge, 14e place) 1ère place (Course au titre) Condition physique Préparation hebdomadaire standard 2 jours de récupération après la LDC (Al Ahli)

Analyse tactique : Experts Sur le savoir-faire du Pakhtakor

Conclusions des analystes et experts du football ouzbek sur le match :

Caractère de champion : Gagner à l'extérieur à 10 contre 11 dans un état de fatigue extrême témoigne de l'expérience et de la mentalité de champion du Pakhtakor ;

Réaction rapide du management : Tojiyev a su adapter le schéma tactique à la pause, optimisant le jeu en contre-attaque et sur phases arrêtées malgré l'infériorité numérique ;

Le retour attendu de Bozorov : Le rétablissement complet d'Oybek Bozorov apportera plus de vitesse et de créativité sur les ailes du Pakhtakor lors des prochaines journées ;

Course au titre : Alors que les concurrents ne font pas d'erreurs, ces victoires « laides mais en or » à Muborak seront le facteur décisif en fin de saison.

Les hommes de Kamoliddin Tojiyev ont surmonté l'épreuve la plus difficile, ajoutant 3 points cruciaux à leur compteur dans la course au titre.

Selon vous, cette victoire arrachée à 10 contre un outsider est-elle le signe de la force mentale du Pakhtakor ou le symptôme d'une crise due au calendrier chargé de la LDC ? Oybek Bozorov peut-il devenir le leader incontesté une fois rétabli ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse avec tous les passionnés de football !