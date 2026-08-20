Bologna pourrait recruter un vétéran du football italien

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Bologna pourrait recruter un vétéran du football italien

Le club italien de Bologna étudie les options pour renforcer sa ligne défensive avec un joueur expérimenté. Selon Corriere dello Sport, la direction examine la possibilité de recruter le défenseur central Francesco Acerbi, actuellement libre de tout contrat. Goal.com rapporte .

Désormais âgé de 38 ans, le défenseur italien est devenu l’un des agents libres les plus convoités du marché des transferts après la fin de son aventure à l’Inter. Le directeur sportif de Bologna, Giovanni Sartori, et le dirigeant du club Marco Di Vaio étudient sérieusement sa candidature afin de renforcer davantage la défense de l’équipe.

Expérience et leadership

Connu dans le monde du football pour sa longue carrière et son approche professionnelle, Acerbi pourrait apporter une grande expérience et de solides qualités de leadership au vestiaire comme au jeu d’une équipe ambitieuse telle que Bologna. Les connaissances de ce défenseur, qui a évolué dans le football italien et les compétitions européennes de haut niveau, pourraient être particulièrement utiles aux jeunes joueurs.

Néanmoins, les responsables du siège de Casteldebole préfèrent aborder ce dossier avec prudence. Avant de formuler une offre officielle, la direction du club souhaite analyser en profondeur tous les aspects du contrat, notamment l’âge du joueur.

Aspects financiers et conditions du transfert

Selon Goal.com, ce transfert potentiel pourrait offrir au club des conditions très avantageuses sur le plan financier. Acerbi étant libre de tout contrat, Bologna n’aurait pas à payer d’indemnité de transfert pour le recruter, ce qui représenterait un avantage important pour le budget du club.

La principale question concerne toutefois le salaire du joueur ainsi que sa condition physique. Les spécialistes prévoient de lui faire passer des tests techniques et physiques approfondis afin d’évaluer le niveau de performance que ce défenseur expérimenté pourrait garantir à l’avenir. Si tous les contrôles donnent des résultats positifs, le transfert pourrait être conclu prochainement.

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Jahongir Tursunov
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