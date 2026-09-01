Victoire cruciale : l'Atalanta bat Bologne dans les dernières secondes

La 2e journée de Serie A s'est conclue à Bergame par un match extrêmement intense et disputé. L'Atalanta, qui accueillait Bologne, a inscrit le but de la victoire dans les ultimes secondes du temps additionnel, s'offrant un succès 1:0 précieux.

Les protégés de Maurizio Sarri célèbrent leur deuxième victoire consécutive, atteignant 6 points et s'installant solidement parmi les leaders. Bologne, battu lors des deux journées, reste sans le moindre point.

L'héroïsme de Samardžić, entré en jeu

Les points clés et changements tactiques qui ont décidé du sort du match :

But à la 90+6e minute : Entré en jeu à la 68e minute, Lazar Samardžić a trouvé le chemin des filets dans les dernières minutes du temps additionnel, offrant la victoire aux supporters de Bergame ;

Les bons changements de Sarri : Les rotations effectuées par le staff technique de l'Atalanta en seconde période et la tactique visant à renforcer l'attaque ont porté leurs fruits au moment culminant du match ;

Le manque de résistance de Bologne : Bien que les visiteurs aient défendu avec acharnement pendant 95 minutes, ils ont perdu leur concentration sur l'ultime offensive, se privant d'un point précieux.

Feuille de match et compositions