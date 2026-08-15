L’Inter affrontera le Real Betis lors de son dernier match amical de pré-saison

L’équipe italienne de l’Inter s’est rendue à Bari pour disputer son dernier match de préparation avant la nouvelle saison. Selon Goal.com, les Milanais affronteront le club espagnol du Real Betis au stade San Nicola. Cette rencontre constituera la dernière occasion pour l’entraîneur de tester ses plans tactiques avant le début officiel de la saison, comme le rapporte Goal.com .

Comme on le sait, le début officiel de la saison 2026/2027 de l’Inter est imminent. Sept jours plus tard, soit le samedi 23 août, l’équipe recevra Monza à domicile. Avant ce match d’ouverture à la San Siro, la rencontre de préparation à Bari revêt une importance décisive pour le staff technique.

Nouveautés dans l’effectif et points d’attention

L’entraîneur Chivu devrait tester lors de cette rencontre les titulaires attendus face à Monza. Toutefois, l’attention des spécialistes et des supporters se porte moins sur Spence, la nouvelle recrue officiellement annoncée hier, que sur l’état physique des cadres arrivés plus tard au club et qui n’ont encore disputé aucun match.

La préparation des principales stars de l’équipe, notamment Stones, Lautaro et Thuram, est suivie de près par le staff technique. Leur absence des matchs de pré-saison avait constitué une source de préoccupation pour l’entraîneur. La rencontre de ce jour sera donc une étape importante pour leur permettre de retrouver du temps de jeu.

Compositions probables et détails du match

Les compositions de départ probables des deux équipes sont également connues avant le coup d’envoi. L’équipe locale devrait évoluer dans un système en 3-5-2 :

Gardien : Martinez

Défenseurs : Bisseck, Akanji, Bastoni

Milieux de terrain : Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco

Attaquants : Esposito, Bonny

Entraîneur : Chivu

Le Real Betis de Manuel Pellegrini devrait débuter la rencontre en 4-2-3-1. Le club espagnol devrait notamment compter sur des joueurs expérimentés tels que Valles, Bellerin, Natan, Bartra, Fran Garcia, ainsi qu’Isco et Antony.

La rencontre débutera à 19 h 30, heure locale, au stade San Nicola de Bari. Ce match permettra de mesurer l’état de forme du grand club italien à l’issue de sa préparation et de voir dans quelles conditions il abordera les rencontres officielles.