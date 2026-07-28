L'Inter poursuit les négociations pour le transfert de Curtis Jones

Poursuivant son activité sur le marché des transferts estival, l'Inter Milan envisage de nouvelles pistes pour renforcer son effectif. Selon Sportitalia, le milieu de terrain de Liverpool, Curtis Jones, reste dans le collimateur des "Nerazzurri" et l'intérêt mutuel demeure d'actualité. C'est ce que rapporte Goal.com .

La direction du club est parvenue à un accord principal concernant le renforcement de la ligne défensive. Il a été révélé que l'ancien défenseur de Manchester City, John Stones, devrait rejoindre le club milanais en tant qu'agent libre. Les deux parties se sont entendues sur un contrat de deux ans assorti d'un salaire annuel de 4 millions d'euros. L'absence d'indemnité de transfert permet à l'Inter d'alléger son budget et de concentrer ses efforts sur le dossier Curtis Jones.

La position de Liverpool et les plans de l'entraîneur

Le nouvel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a publiquement exprimé sa grande estime pour le milieu de terrain anglais lors de ses interventions médiatiques. Le technicien a fait part de son souhait de conserver le joueur dans son effectif pour la saison en cours. Cependant, malgré les déclarations de l'entraîneur, le joueur lui-même n'écarte pas la possibilité de rejoindre le championnat italien.

Né en 2001, le milieu de terrain est lié à Liverpool par un contrat valable jusqu'au 30 juin 2027. L'échéance du bail étant encore lointaine, le club anglais réclame au moins 40 millions d'euros pour son joueur. De son côté, l'Inter n'a pas dépassé son offre initiale de 25 millions d'euros formulée fin juin. Une somme jugée élevée par les dirigeants milanais au vu de la situation financière actuelle.

Les facteurs ralentissant le transfert

L'échec de la vente de Davide Frattesi

Le budget de transfert limité du club

Le prix élevé exigé par Liverpool

Le souhait du joueur de rejoindre l'Italie

Contrairement à la situation observée en janvier dernier, le contexte a radicalement changé. Actuellement, l'échec du transfert de Davide Frattesi constitue le principal obstacle à l'arrivée de Curtis Jones. Si l'Inter ne parvient pas à céder un autre élément au milieu de terrain, il lui sera difficile de s'attacher les services du joueur anglais.

Malgré cela, Curtis Jones a lui-même fait part à plusieurs reprises aux dirigeants de l'Inter de sa disposition à rejoindre le club milanais. Bien qu'aucune offre officielle n'ait encore été transmise, les discussions autour de ce transfert devraient se poursuivre jusqu'à la fin de la saison.