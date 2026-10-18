Lionel Messi marque un doublé contre Atlanta United

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Lionel Messi marque un doublé contre Atlanta United

Lors du championnat régulier de la MLS, l'Inter Miami mène 3-1 face à Atlanta United. Pour les visiteurs, X. Berterame a ouvert le score à la 45e minute de la première mi-temps. Lionel Messi a marqué deux buts en seconde période, aux 56e et 60e minutes, creusant l'écart pour son équipe. Atlanta United a réduit le score grâce à un penalty transformé par F. Pico à la 89e minute.

Dans les statistiques du match, les hôtes dominent largement en nombre de tirs : Atlanta United a tenté 15 frappes contre 6 pour l'Inter Miami. Cependant, les visiteurs mènent 5-3 en termes de tirs cadrés.

La possession de balle est de 59 % pour l'Inter Miami et de 41 % pour Atlanta United. Les visiteurs ont effectué 554 passes avec une précision de 89 %. Les hôtes ont enregistré 413 passes avec un taux de précision de 88 %.

Lionel MessiInter MiamiMLSFootballÉtats-Unis
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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