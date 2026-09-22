Les manœuvres décisives autour des ceintures de champion du monde des poids lourds en boxe professionnelle ont commencé. Le célèbre promoteur britannique Frank Warren a révélé les plans futurs et les détails du combat de défense obligatoire du nouveau champion du monde IBF des poids lourds, Filip Hrgović. Boxing Scene Selon les informations diffusées par le média, le détenteur croate de la ceinture ne montera plus sur le ring cette année, mais défendra son titre contre le prétendant obligatoire, le Cubain Frank Sánchez, au début de l'année 2027.

Le promoteur a ouvertement admis qu'une somme importante (« step-aside money ») avait été versée à l'équipe de Sánchez pour retarder ce combat par le passé : « Hrgović ne combattra pas cette année, mais il le fera au début de l'année prochaine. Nous allons l'organiser. Filip doit actuellement affronter Frank Sánchez. C'est sa défense obligatoire et nous avons donné notre accord pour cet affrontement. Auparavant, nous avions également payé une grosse somme à Sánchez pour qu'il se mette temporairement en retrait ».

Rappelons que Hrgović a remporté la ceinture IBF vacante le 29 août 2026 en battant la jeune star britannique Moses Itauma par KO technique au 9e round. Bakhodir Jalolov, double champion olympique et 4e au classement IBF dans cette division, disputera un combat éliminatoire crucial contre le Britannique Solomon Dacres le 17 octobre.

Alors, Hrgović pourra-t-il percer la défense du Cubain surnommé « The Flash » Sánchez ? Bakhodir Jalolov deviendra-t-il le prétendant officiel n°1 au titre après sa victoire en octobre, et quand le « géant » ouzbek montera-t-il sur le trône de l'IBF ?

« Indemnité, deadline avec Sánchez et l'ascension de Jalolov » : 5 points clés dans la catégorie

Les aspects les plus importants des événements attendus dans l'élite des poids lourds :

Retour de Hrgović début 2027 : Le champion IBF croate se reposera jusqu'à la fin de l'année 2026 et montera sur le ring au début de l'année prochaine ;

Défense obligatoire — Frank Sánchez : Sur exigence officielle de l'IBF, Hrgović est contraint de défendre sa ceinture contre le dangereux puncheur cubain ;

Sommes importantes versées à Sánchez : Frank Warren a confirmé qu'une compensation avait été versée à Sánchez pour qu'il se mette en retrait afin d'organiser le combat pour le titre entre Hrgović et Itauma ;

La chute d'Itauma : La star britannique, battue par KO technique au 9e round le 29 août, a dû céder la ceinture à Hrgović ;

Bakhodir Jalolov frappe à la porte : Notre compatriote, classé 4e à l'IBF, deviendra le grand favori de cette course au titre s'il bat Solomon Dacres le 17 octobre.

Le trône IBF des poids lourds : Comparaison entre le champion et les prétendants

Équilibre des forces au sommet du classement IBF :

Indicateurs et critères Filip Hrgović (Champion IBF en titre) Frank Sánchez (Prétendant obligatoire officiel) Bakhodir Jalolov (4e au classement IBF) Nationalité Croatie Cuba Ouzbékistan Surnom « El Animal » « The Cuban Flash » « Big Uzbek » Statut Champion du monde (a battu Itauma) Prétendant officiel n°1 Champion olympique, prétendant TOP-4 Date du prochain combat Début 2027 Début 2027 (contre Hrgović) 17 octobre 2026 (contre Dacres) Promoteur Frank Warren (Queensberry) Premier Boxing Champions / PBC Top Rank / partenaires saoudiens Objectif stratégique Défendre la ceinture avec succès Devenir champion après l'indemnité Battre Dacres et devenir prétendant final

Expertise en boxe professionnelle : Pourquoi cette chaîne est-elle la plus grande opportunité pour Bakhodir Jalolov ?

Conclusions analytiques des commentateurs et insiders de la boxe internationale :

La fin de la tactique de l'« indemnité » : L'équipe de Hrgović avait gagné du temps en payant Sánchez, mais le règlement de l'IBF ne permet pas un tel report artificiel une seconde fois ; le combat pour le titre doit avoir lieu début 2027, ce qui élimine les obstacles artificiels dans la catégorie ;

Le tremplin du 17 octobre pour Jalolov : Le combat de Bakhodir Jalolov contre le Britannique Solomon Dacres n'est pas qu'un simple combat de classement ; une victoire propulsera notre compatriote à la 2e ou 1re place du classement IBF et le mettra face au vainqueur du combat Hrgović-Sánchez ;

Choc des styles entre Hrgović et Sánchez : Hrgović mise sur une forte pression physique et des cross lourds, tandis que le Cubain Sánchez possède une défense classique apprise à l'école et des mouvements de gaucher ; leur combat pourrait durer 12 rounds et épuiser physiquement les deux boxeurs ;

Moment historique pour les poids lourds ouzbeks : Après Ruslan Chagaev, Bakhodir Jalolov, qui s'est rapproché d'une ceinture dans la division reine de la boxe professionnelle, est considéré comme un problème insurmontable pour Hrgović comme pour Sánchez grâce à ses gabarits, son coup de poing du gauche et sa mobilité olympique.

Cet accord annoncé par Frank Warren lancera une lutte acharnée pour la ceinture de champion des poids lourds au début de 2027, et ce combat aura un impact direct sur l'histoire de la boxe ouzbèke.

Selon vous, qui remportera l'affrontement entre Filip Hrgović et le Cubain Frank Sánchez ? Bakhodir Jalolov pourra-t-il mettre KO Solomon Dacres le 17 octobre et devenir le détenteur absolu de cette ceinture en 2027 ? Laissez vos avis personnels dans les commentaires et partagez cette analyse brûlante sur l'avenir du sport ouzbek avec tous les passionnés de boxe !