Ramazon Temirov met par KO Steve Erceg à Abou Dhabi (vidéo)

Ramazon Temirov a décroché l'une des plus grandes victoires de sa carrière à Abou Dhabi. Le combattant ouzbèke a battu Steve Erceg, dixième au classement de l'UFC et ancien prétendant au titre, par TKO dès le premier round.

Le co-main event prévu en trois rounds n'a pas duré longtemps. Temirov n'a presque laissé aucune chance à son adversaire d'imposer son plan de jeu, mais le résultat le plus important de cette victoire est encore à venir : l'UFC va-t-il l'intégrer dans le classement ?

Temirov a conclu son plus grand test dès le premier round

L'événement UFC Fight Night 282 s'est déroulé le 25 juillet à l'Etihad Arena d'Abou Dhabi. Lors du combat co-principal de la soirée, Ramazon Temirov a affronté le représentant australien Steve Erceg.

Avant le combat, Erceg occupait la dixième place du classement des poids mouches. Bien que Temirov ne fût pas classé, l'UFC l'a opposé à un adversaire du top 10 de la division. C'était le test le plus sérieux de la carrière de l'athlète ouzbek.

Temirov n'a pas eu besoin de trois rounds pour s'imposer : il a stoppé son adversaire classé dès le premier round.

Selon les résultats officiels, le combat s'est terminé par une victoire de Temirov par KO technique. C' l'un des résultats les plus marquants de la carte principale du tournoi.

Erceg n'était pas un adversaire ordinaire

Steve Erceg possède une grande expérience des combats majeurs à l'UFC. Le combattant australien avait auparavant affronté le champion de l'UFC Alexandre Pantoja pour la ceinture et affichait un bilan de 14 victoires et 4 défaites avant d'affronter Temirov.

Avant le combat Ramazon Temirov Steve Erceg Âge 29 30 Bilan 19–3 14–4 Classement UFC Non classé 10e place Résultat du combat TKO Défaite Round Round 1 Round 1

C'est pourquoi ce résultat ne peut pas être considéré comme une simple victoire de plus pour Temirov. Il a battu sans s'en remettre aux juges un adversaire classé et habitué aux ambiances de combats pour le titre.

Précision importante sur le bilan

Selon les données officielles de l'UFC, le bilan de Temirov avant le combat était de 19–3, et celui d'Erceg de 14–4 . Par conséquent, après le résultat d'Abou Dhabi, le bilan professionnel du combattant ouzbek est passé à 20–3, et celui de l'athlète australien à 14–5 .

Les statistiques officielles de Temirov comportent un autre détail remarquable :

11 victoires par KO ou TKO ;

10 victoires au premier round ;

Victoires lors de ses deux précédents combats à l'UFC ;

Et maintenant un résultat majeur face à un adversaire classé.

Lors de ses débuts à l'UFC en octobre 2024, il avait également mis C.J. Vergara KO technique au premier round, avant de battre Charles Johnson par décision unanime des juges.

Que représente cette victoire pour Temirov ?

Temirov a arrêté le numéro dix du classement au premier round. Ce résultat augmente considérablement ses chances d'entrer dans le top 15 lors de la prochaine mise à jour du classement.

Logiquement, l'UFC pourrait désormais lui proposer l'une de ces deux options :

Un combat contre un autre adversaire classé entre la 7e et la 12e place ; Un grand combat de classement dont le vainqueur se rapprocherait de la course au titre.

Cependant, le classement ne change pas automatiquement selon le principe de l'héritage direct de la place de l'adversaire. L'UFC prend en compte le résultat ainsi que l'activité des autres combattants, leurs derniers combats et la situation générale dans la division.

Malgré tout, mettre un membre du top 10 par TKO au premier round n'est pas un résultat que les créateurs du classement peuvent ignorer. Il n'a pas frappé à la porte de l'octogone, il l'a défoncée — le reste dépend désormais de l'UFC.

Le combattant ouzbèke entame une nouvelle étape

Les victoires précédentes de Temirov l'avaient fait connaître comme un strieur talentueux et dangereux. Le résultat obtenu contre Erceg le rapproche des prétendants légitimes dans la division des poids mouches.

Désormais, sa principale tâche est de prouver que cette victoire n'était pas un feu de paille. Son prochain adversaire sera assurément encore plus fort que les précédents. Mais à Abou Dhabi, Temirov a envoyé un message fort : il est capable non seulement de rivaliser avec les combattants classés, mais aussi de les battre avant la limite.

Selon vous, à quelle place l'UFC devrait-elle classer Ramazon Temirov ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez cet article sur cette victoire historique avec les fans de MMA sur Telegram.