Des résultats sensationnels ont été enregistrés lors de l'UFC Fight Night 294. Dans le combat principal de la soirée, Jiří Procházka a été battu, et plusieurs combattants renommés participant à la compétition ont également perdu face à leurs adversaires. Les victoires de combattants tels que Kyoji Horiguchi, Kevin Vallejos et Talison Teixeira lors du tournoi de Doha ont également attiré l'attention.

Le samedi 21 novembre, le tournoi UFC Fight Night 294 s'est tenu à l'ABHA Arena de Doha, la capitale du Qatar. Dans le combat principal de la soirée, le Tchèque Jiří Procházka, évoluant dans la catégorie des poids mi-lourds, a affronté Navaho Stirling dans l'octogone.

L'un des résultats les plus inattendus du tournoi a été enregistré lors de ce combat : Procházka a été battu par KO au deuxième round. De plus, plusieurs combattants renommés ont également subi des défaites par décision des juges au cours de la soirée.

Jiří Procházka battu par KO au deuxième round

Poids mi-lourds

Dans le combat principal de la soirée, Jiří Procházka (32-7-1) a affronté Navaho Stirling (12-0). Lors de ce duel, Stirling a remporté la victoire par KO au deuxième round.

Ainsi, Stirling, qui possédait un palmarès invaincu, a battu son adversaire renommé de manière inattendue.

Autres résultats de l'UFC Fight Night 294

D'autres résultats intéressants ont également été enregistrés lors des autres combats du tournoi de Doha.

Kevin Vallejos (19-1) — Aljamain Sterling (26-6) — 30:27, 30:27, 29:28. Vallejos a gagné par décision unanime des juges.

Dan Hooker (25-15) — Brian Ortega (16-6) — 30:27, 30:27, 30:27. Hooker a gagné par décision unanime des juges.

Kyoji Horiguchi (37-6) — Asu Almabayev (24-4) — 30:27, 30:27, 29:28. Horiguchi a gagné par décision unanime des juges.

Ikram Aliskerov (19-2) — Jared Cannonier (18-11) — 30:27, 30:27, 30:27. Aliskerov a gagné par décision unanime des juges.

Santiago Luna (9-1) — Aleksandre Topuria (7-2) — 30:27, 28:29, 29:28. Luna a gagné par décision partagée des juges.

Talison Teixeira (10-2) — Shamil Gaziev (15-4) — 30:27, 29:28, 29:28. Teixeira a gagné par décision unanime des juges.

Tohir Abdullaev (21-3) — Jake Matthews (23-9) — 30:27, 30:27, 29:28. Abdullaev a gagné par décision unanime des juges.

Plusieurs combattants renommés battus lors du tournoi de Doha

Lors de l'UFC Fight Night 294, non seulement le combat principal, mais aussi plusieurs autres affrontements ont attiré l'attention des fans. Les défaites de combattants tels qu'Aljamain Sterling, Asu Almabayev, Aleksandre Topuria et Shamil Gaziev font partie des résultats marquants de la soirée.

Dan Hooker, Kyoji Horiguchi, Ikram Aliskerov et Tohir Abdullaev ont remporté leurs combats, terminant ainsi le tournoi avec succès.