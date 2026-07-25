Magomed Tuchalov testé lors de ses débuts à l'UFC : sa série continue

Toujours invaincu, Magomed Tuchalov n'a pas eu un combat facile pour sa première apparition à l'UFC. Le Brésilien Brendson Ribeiro lui a donné fil à retordre lors du premier round, mais l'athlète de 26 ans a su renverser la situation au fil du combat.

À l'issue des trois rounds, les juges ont tous rendu la même décision. Ainsi, Tuchalov, qui représente les Émirats arabes unis, a débuté sa carrière dans la plus grande organisation de MMA par une victoire et a préservé son invincibilité professionnelle.

Du Caucase à l'UFC via Dubaï

Originaire de Makhatchkala au Daghestan (Russie), Magomed Tuchalov combat désormais sous la bannière des EAU, basé à Dubaï. Selon les données officielles de l'UFC, il comptait six victoires en autant de combats avant ses débuts dans l'octogone.

Tuchalov avait fini avant la limite ses six précédents adversaires :

cinq par KO ou TKO ;

une soumission ;

aucun combat n'était allé jusqu'à la décision des juges.

C'est pourquoi son affrontement face au chevronné Ribeiro n'était pas seulement ses débuts à l'UFC, mais aussi son premier véritable test pour voir comment Tuchalov réagirait dans un combat long et difficile.

Des débuts qui n'ont pas été simples

Disputé dans la catégorie des mi-lourds lors de l'événement UFC à Abou Dhabi, le combat ne s'est pas déroulé selon le scénario initialement prévu par Tuchalov. Ribeiro a exercé une forte pression au premier round, contraignant le débutant à la prudence avec des frappes dangereuses.

Cependant, Tuchalov ne s'est pas affolé. Dès le deuxième round, il a mieux contrôlé la distance, a commencé à amener son adversaire au sol (sol/grappling) et a su exploiter sa supériorité physique.

La principale réussite de Tuchalov a été de modifier sa tactique après des débuts difficiles pour s'emparer du contrôle du combat.

Dans la troisième reprise, le représentant des EAU a fait parler ses compétences en judo et en lutte pour projeter Ribeiro à plusieurs reprises. Il a même tenté de conclure le combat par une clé de bras (kimura), mais le combattant brésilien a tenu bon jusqu'au gong final.

Les juges ont rendu un score unanime

Après trois rounds, les trois juges ont désigné Tuchalov vainqueur. Le score officiel est de trois fois 29:28.

Statistiques Magomed Tuchalov Brendson Ribeiro Bilan avant combat 6–0 17–10 Résultat Victoire Défaite Cartes des juges 29:28, 29:28, 29:28 — Durée du combat 3 rounds 3 rounds Nouveau bilan 7–0 17–11

Ainsi, Tuchalov est allé pour la première fois de sa carrière jusqu'à la décision des juges. S'il n'a pas pu mettre son adversaire KO cette fois-ci, il a démontré sa capacité à maintenir le rythme pendant trois rounds, à sortir d'une situation délicate et à s'adapter tactiquement.

L'expérience de Ribeiro n'a pas suffi

Brendson Ribeiro possédait l'expérience de l'octogone de l'UFC et des combats face à des adversaires de haut niveau. L'athlète brésilien s'avançait avec 17 victoires pour 10 défaites. L'UFC l'avait d'ailleurs présenté comme un test difficile et expérimenté pour Tuchalov.

Bien que Ribeiro ait fait valoir son expérience dans le premier round, il n'a pas trouvé de solution face à la pression physique et au travail au sol de Tuchalov lors des minutes suivantes. Il a ainsi concédé la 11e défaite de sa carrière professionnelle.

7–0 : les vrais tests commencent maintenant

On ne peut pas dire que les débuts de Tuchalov à l'UFC aient été parfaits : il a connu des difficultés au premier round et a mené un combat jusqu'aux juges pour la première fois. Mais c'est précisément cet aspect qui confère toute sa valeur à cette victoire.

Il a répondu à des questions cruciales :

il a montré qu'il ne paniquait pas sous la pression ;

il a prouvé qu'il pouvait tenir un rythme de trois rounds ;

il a démontré qu'il n'était pas qu'un simple puncheur ;

il a su utiliser sa supériorité en lutte au niveau de l'UFC.

Désormais, le bilan de Tuchalov est de 7 combats, 7 victoires. Cependant, cette première victoire à l'UFC n'est pas un sommet, mais seulement un ticket d'entrée. À mesure que les prochains adversaires s'élèveront en niveau, ses erreurs de placement et sa défense en striking seront soumises à rude épreuve.

Selon vous, Magomed Tuchalov peut-il intégrer le classement des mi-lourds de l'UFC ? Donnez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de MMA sur Telegram.