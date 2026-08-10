La fin août sera riche en combats : les affrontements les plus attendus !

La deuxième moitié du mois d’août s’annonce particulièrement passionnante pour les fans de l’UFC, de la PFL et de la boxe professionnelle. Plusieurs grands combats sont programmés les 15, 22 et 29 août, parmi lesquels Islam Makhachev, Umar Nurmagomedov, Cris Cyborg et Teofimo Lopez figurent parmi les noms les plus connus.

Le programme du 22 août est particulièrement chargé : le même jour sont prévus un tournoi de la PFL, UFC Fight Night ainsi qu’une grande soirée de boxe à Las Vegas.

15 août : l’UFC 330 sous les projecteurs

L’une des soirées les plus attendues du mois aura lieu le 15 août.

Lors de l’UFC 330, l’attention se portera principalement sur Islam Makhachev — Ian Garry Le duel entre ces deux combattants réputés dans l’octogone constitue la plus grande intrigue du tournoi.

Un autre combat intéressant est également prévu ce soir-là :

Mackenzie Dern — Gillian Robertson.

Cette confrontation pourrait aussi susciter un vif intérêt grâce à son lot de grappling au sol et de soumissions.

22 août : trois grandes soirées de combat en une journée

Le 22 août s’annonce comme un véritable marathon pour les amateurs de sports de combat.

L’un des noms les plus célèbres du MMA féminin, Cris Cyborg affrontera Ketlen Vieira dans l’octogone lors du tournoi de la PFL.

Un autre combat est également prévu lors de ce tournoi :

Mirafzal Akhtamov — Dakota Bush

s’affronteront également.

Romero et Lopez s’affrontent à Las Vegas

Le même jour, une soirée de boxe professionnelle à Las Vegas attirera également l’attention des fans.

Sur le ring :

Rolando Romero — Teofimo Lopez

s’affronteront.

Compte tenu du style et du caractère des deux boxeurs, ce combat pourrait devenir l’un des événements les plus commentés du 22 août.

L’UFC Fight Night ne sera pas en reste

L’UFC doit également organiser son tournoi le 22 août.

Parmi les principaux combats de la soirée :

Anthony Hernandez — Gregory Rodrigues

ainsi que

Roman Dolidze — Reinier de Ridder

s’affronteront.

Ainsi, le 22 août, les fans de MMA et de boxe devront suivre plusieurs grandes compétitions en même temps.

29 août : Umar Nurmagomedov de retour dans l’octogone

L’une des dernières grandes soirées de MMA du mois d’août est programmée le 29 août.

Lors de l’UFC Fight Night :

Umar Nurmagomedov — Song Yadong

est au programme.

Cette confrontation promet un haut niveau de technique, de vitesse et de combat tactique.

Un combat de poids lourds à Londres

Une grande soirée de boxe est également attendue à Londres le 29 août.

À cette occasion,

Moses Itauma — Filip Hrgovic

monteront sur le ring.

Ce duel chez les poids lourds pourrait être l’un des combats de boxe les plus intéressants de la fin du mois.

Une succession de combats dans la deuxième moitié d’août

Ainsi, les fans de sports de combat auront droit à un grand affrontement presque chaque semaine durant la deuxième moitié du mois d’août.

15 août — UFC 330.

22 août — PFL, UFC Fight Night et soirée de boxe à Las Vegas.

29 août — UFC Fight Night avec Umar Nurmagomedov et grand combat de boxe à Londres.

La plus grande intrigue tient en une question : lequel de ces combats deviendra l’événement le plus marquant du mois d’août ?

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