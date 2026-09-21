«Ce n'était pas un penalty» : Un ancien arbitre espagnol dénonce une décision controversée lors du derby madrilène

Dans le cadre de la 7e journée de la Liga espagnole, au «Metropolitano»,les controverses arbitrales entourant le derby madrilène (Atlético — Real 2:1) suscitent, comme prévu, de vifs débats parmi les experts internationaux. Pavel Fernández, célèbre ancien arbitre et analyste espagnol, a exprimé son avis officiel sur la situation décisive survenue à la 50e minute, qui a totalement changé le cours du match : l'expulsion du défenseur du Real, Dean Huijsen, et le penalty accordé à l'Atlético.

L'arbitre central Miguel Ángel Ortiz Arias avait initialement montré un carton jaune à Huijsen, mais après avoir visionné l'action sur le moniteur VAR, il a durci sa décision, infligeant un carton rouge direct au jeune défenseur et accordant un penalty (transformé par Alejandro Grimaldo). Sur son compte X (anciennement Twitter), Pavel Fernández a analysé l'épisode image par image, affirmant qu'il n'y avait absolument pas penalty et que le fils de Simeone avait habilement profité de la situation : «Il y a eu une très légère retenue de la part de Dean Huijsen, et Giuliano Simeone s'est effondré dès qu'il a senti le contact. Ce n'était pas un penalty».

Alors, dans quelle mesure cette déclaration de l'expert aggrave-t-elle la crise de l'arbitrage en Liga et quel a été l'impact de cette décision injuste sur le classement ?

«Léger contact et simulation» : Les points clés de l'analyse de Pavel Fernández

Les conclusions principales de l'expert et les détails du litige :

La nature du contact : Aucune force excessive n'a été utilisée par Dean Huijsen pour arrêter son adversaire, seule une légère retenue a été observée ;

La simulation de Giuliano : L'ailier de l'Atlético, Giuliano Simeone, ne s'est pas effondré parce qu'il a été arrêté, mais a chuté artificiellement dès qu'il a ressenti le contact physique ;

Erreur d'intervention du VAR : Selon l'ancien arbitre, l'arbitre central Ortiz Arias a tiré une conclusion erronée après avoir consulté le moniteur VAR et n'aurait jamais dû accorder ce penalty ;

Le problème de la double peine : Dans cet épisode, le fait d'infliger simultanément un carton rouge et un penalty a mis le Real dans une situation extrêmement défavorable ;

Impact direct sur le résultat : Le but marqué par Alejandro Grimaldo sur ce penalty controversé a ouvert la voie à la victoire 2:1 des «Matelassiers».

Derby madrilène (7e journée) : Statistiques de l'épisode Huijsen-Simeone

Comparaison entre la décision arbitrale et l'expertise spécialisée :

Indicateurs et aspects Décision de l'arbitre central (Miguel Ortiz Arias) Évaluation de l'ancien arbitre (Pavel Fernández) Première décision Carton jaune pour Dean Huijsen Duel normal et léger contact Après vérification VAR Carton rouge direct + Penalty «Ce n'était pas un penalty !» Action de Giuliano Simeone Victime arrêtée par l'adversaire Chute volontaire après avoir senti le contact Exécution du penalty Alejandro Grimaldo (But, 53e minute) Penalty injustement accordé Impact sur le classement Atlético — 16 points (2e place) Real — Relégué à la 3e place avec 15 points

Expertise arbitrale : Pourquoi cette décision secoue-t-elle la Liga ?

Conclusions des insiders du football espagnol et des observateurs du comité d'arbitrage :

Preuve des réclamations de Mourinho : Les propos de l'entraîneur du Real, José Mourinho, après le match : «L'arbitre était un arbitre de petits matchs, le VAR a un lourd passif contre nous», ont été pleinement confirmés par l'analyse professionnelle de Fernández ;

Violation du protocole VAR : Selon les règles modernes, la vidéo ne doit appeler l'arbitre central que pour une «erreur claire et évidente» (clear and obvious error). L'intervention du VAR dans une situation de léger contact est contraire aux principes du système ;

Un tournant précieux au classement : C'est précisément à cause de ce penalty injuste et de ce carton rouge que l'Atlético a pris la 2e place avec 16 points, tandis que le Real est resté à 15 points, accusant un retard de 6 points sur le leader, le FC Barcelone (21 points) ;

Pression sur le comité des arbitres espagnols : La reconnaissance de cette décision comme une «erreur» par des arbitres indépendants pourrait entraîner la suspension des prochaines désignations d'Ortiz Arias et de l'arbitre vidéo Trujillo.

Cette déclaration de Pavel Fernández a renforcé les soupçons selon lesquels la victoire dans le derby madrilène n'était pas le résultat d'un combat loyal, mais le produit d'une grave erreur d'arbitrage.

Selon vous, la légère retenue de Dean Huijsen ne méritait-elle vraiment pas de penalty, ou l'ancien arbitre prend-il le parti du Real ? Considérez-vous la chute de Giuliano Simeone comme une simulation habile ? Laissez vos avis personnels dans les commentaires et partagez cette analyse de la polémique arbitrale la plus chaude de la Liga avec tous les fans de football !