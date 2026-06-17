Alors que les débats de la Coupe du Monde, attendus avec impatience par des millions de fans de football à travers le monde, ont débuté, ils suscitent déjà des discussions passionnées et controversées dès les premiers jours. En particulier, le match entre les équipes nationales d'Argentine et d'Algérie (3:0), disputé dans le cadre de la 1ère journée de la phase de groupes du « Mundial », a attiré l'attention non seulement pour son score fleuve, mais aussi pour une décision arbitrale contestée.

Selon l'ancien attaquant vénézuélien et expert reconnu Alexandro Moreno, le capitaine argentin et star légendaire Lionel Messi aurait dû être expulsé directement dès la première mi-temps pour brutalité.

Pourquoi l'arbitre Marchinyak et le VAR sont-ils restés silencieux ?

L'incident controversé s'est produit lors de la première période du match. Dans cette action, Lionel Messi a délibérément et dangereusement piétiné le mollet du défenseur algérien Aissa Mandi lors d'une lutte pour le ballon, faisant tomber son adversaire. Cependant, l'arbitre central Simon Marchinyak n'a pas donné à la star argentine non seulement un carton rouge, mais même un simple carton jaune. Plus étonnant encore, le système VAR (assistant vidéo), partie intégrante du football moderne, n'est pour alguna raison pas intervenu et est resté silencieux.

Vous pouvez consulter en détail l'incident controversé, les objections des experts et les décisions des arbitres via le tableau analytique suivant :

Position d'Alexandro Moreno Action de l'arbitre central et du VAR Résultat global du match Joueur victime • Carton rouge à 100 %

• Traitement de faveur pour les grandes stars

• Danger sérieux pour la santé de l'adversaire • Simon Marchinyak a ignoré la faute

• Aucun appel à l'écran

• Aucun carton n'a été montré • Argentine — Algérie (3:0)

• Victoire convaincante de l'Albiceleste

• Premiers 3 points dans le groupe • Aissa Mandi (défenseur algérien)

• A reçu un coup sérieux au mollet

« Le traitement spécial réservé aux stars gâche le marché »

Condamnant fermement cet incident, Alexandro Moreno a vivement critiqué le système d'arbitrage lors d'une interview avec la chaîne ESPN FC, exprimant son opinion comme suit :

« C'était un carton rouge à 100 % pour Messi et il aurait dû être expulsé sans hésitation. Alors que l'action a pu ressembler à une faute ordinaire en direct, en regardant les ralentis, on comprend immédiatement que la règle a été grossièrement violée et qu'une analyse approfondie était nécessaire. Pourquoi les arbitres vidéo n'ont-ils pas appelé Marchinyak à l'écran pour suggérer de revoir l'action ? À mon avis, il existe toujours un traitement privilégié pour les footballeurs puissants et célèbres dans le football. » « Peu importe à quel point j'apprécie Messi et son talent, ce geste était très laid et incorrect. Même si vous tentez de jouer le ballon en venant de derrière, si vous écrasez le mollet de l'adversaire du genou jusqu'à la cheville, vous devez sortir du terrain selon le règlement. »

Jusqu'à présent, ni les représentants de l'équipe nationale d'Argentine ni les arbitres du match n'ont fait de déclaration officielle sur cet incident. Cependant, sur les réseaux sociaux, les fans de football sont divisés en deux camps et continuent de débattre passionnément de cet épisode.

Conclusion des commentateurs sportifs de Zamin : Dans les grandes compétitions, chaque épisode impliquant des stars mondiales comme Lionel Messi est toujours observé à la loupe. Bien que l'Argentine ait remporté une victoire convaincante 3:0 contre l'Algérie pour bien débuter le tournoi, cette erreur d'arbitrage est devenue l'un des sujets les plus controversés des premiers jours de la Coupe du Monde.

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