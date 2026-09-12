«Course au million de dollars !» : Javokhir Sindarov affronte Magnus Carlsen

Dans la ville de Bangalore, en Inde, se déroule un tournoi prestigieux doté d'une cagnotte d'un million de dollars : Tech Mahindra Global Chess League (GCL) La lutte pour le titre s'intensifie dans ce tournoi par équipes. Dans cette compétition réunissant six des clubs les plus puissants de la planète, l'équipe « Ganges American Gambits », menée par le jeune prodige ouzbek Javokhir Sindarov, a affronté l'équipe « Alpine SG Pipers », dirigée par la légende mondiale des échecs Magnus Carlsen Le duel entre Sindarov et Carlsen sur l'échiquier symbolique « Icon board » a captivé tout le monde des échecs. Ce match central, disputé avec intensité, s'est soldé par un score de 9:7, bouleversant le classement général. Alors, comment s'est terminée la partie contre Carlsen sur le premier échiquier, pourquoi l'équipe de Sindarov a-t-elle perdu la tête du classement, et le match d'aujourd'hui lors de la 10e ronde contre le Français Maxime Vachier-Lagrave permettra-t-il aux « Gambits » de se qualifier pour la finale ?

Duel Sindarov-Carlsen : intensité sur le 1er échiquier et victoire 9:7 des « Pipers »

L'un des affrontements les plus cruciaux du tournoi a été riche en moments dramatiques :

Bataille contre Carlsen sur l'échiquier « Icon » : Javokhir Sindarov, en tant que leader de l'équipe, a joué avec les pièces noires contre le roi des échecs Magnus Carlsen sur le 1er échiquier, mais a dû s'incliner face à son célèbre adversaire norvégien dans une lutte tactique complexe ;

Défaite de Dubov et trois nulles : Le coéquipier Daniil Dubov s'est incliné face au grand maître indien Vidit Gujrathi, tandis que sur les trois autres échiquiers, les parties se sont soldées par des nulles ;

L'héroïsme d'Assaubayeva n'a pas suffi : Bien que la reine kazakhe Bibisara Assaubayeva ait remporté une victoire convaincante dans sa partie, cela n'a pas suffi pour le succès global — au final, l'équipe « Alpine SG Pipers » deMagnus Carlsen a remporté la victoire sur le score de 9:7 ;

La tête du classement perdue : Avant cette ronde, les « Gambits », qui totalisaient 15 points et étaient en tête grâce aux critères de départage, ont été dépassés par l'équipe de Carlsen, qui compte désormais 18 points.

Virage serré au classement : 3e place et espoir de revanche pour les « Ganges »

Le résultat d'une seule ronde a chamboulé la hiérarchie dans cette ligue à un million de dollars :

Le club de Ian Nepomniachtchi en 1ère place : Avec 18 points au compteur selon les critères de départage, l'équipe « Ganges Grandmasters » a pris les commandes du classement ;

La leçon de la veille (13:5) : Rappelons que la veille, l'équipe de Sindarov avait créé la sensation en écrasant le club « Ganges Grandmasters », dirigé par Ian Nepomniachtchi, sur le score sans appel de 13:5 ;

« Ganges American Gambits » en 3e position : Malheureusement, après la défaite contre l'équipe de Carlsen, l'équipe de Javokhir est tombée à la 3e place avec 15 points, mais les chances de titre restent intactes.

10e ronde aujourd'hui : Le face-à-face Javokhir Sindarov - Maxime Vachier-Lagrave !

Le programme d'aujourd'hui promet une confrontation encore plus brûlante :

Adversaire — « UpGrad Mumba Masters » : Lors de la 10e ronde décisive d'aujourd'hui, les « Ganges American Gambits » affronteront la puissante équipe des « UpGrad Mumba Masters » ;

Le duel Sindarov - Vachier-Lagrave : Sur le premier échiquier « Icon », Javokhir Sindarov se mesurera à l'un des maîtres mondiaux du blitz et du rapide, le super grand maître français Maxime Vachier-Lagrave ;

Choc des étoiles : L'équipe adverse compte des grands maîtres redoutables tels que Shakhriyar Mamedyarov, Vladimir Fedoseev, Carissa Yip, Harika Dronavalli et Bardiya Daneshvar ;

La victoire, une question de vie ou de mort : Pour atteindre la phase finale et poursuivre la lutte pour la cagnotte, l'équipe composée de Sindarov, Bibisara Assaubayeva, Daniil Dubov, Nihal Sarin, Marc-Andria Maurizzi et Sara Khadem doit impérativement jouer pour la victoire.

Ces rebondissements dans la Tech Mahindra Global Chess League montrent à quel point Javokhir Sindarov est devenu une force majeure parmi l'élite mondiale. L'expérience acquise contre Carlsen devrait aider le joueur ouzbek à remporter une nouvelle victoire lors du match d'aujourd'hui contre son adversaire français.

Selon vous, Javokhir Sindarov pourra-t-il battre le Français Maxime Vachier-Lagrave lors de la 10e ronde aujourd'hui et ramener son équipe en tête du tournoi ? Le trophée d'un million de dollars reviendra-t-il à Carlsen ou l'équipe de Sindarov et Assaubayeva montera-t-elle sur le podium ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse de la bataille échiquéenne en Inde avec tous les passionnés d'échecs !