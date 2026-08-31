Le Real Madrid s'impose avec autorité face à Malaga

Grâce à une performance étincelante de Jude Bellingham et Kylian Mbappé, le Real Madrid a dominé Malaga 4-0 à domicile, poursuivant ainsi sa marche en avant en La Liga. Cette victoire permet non seulement à l'équipe de conserver sa place de leader au classement, mais marque également le troisième succès consécutif pour l'entraîneur José Mourinho depuis son retour, confirmant une fois de plus le statut des Madrilènes dans le championnat espagnol. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, le Real Madrid a imposé sa domination dès les premières minutes, scellant le sort du match rapidement. À la 19e minute, le milieu de terrain anglais Jude Bellingham a fait étalage de son talent individuel pour ouvrir le score. Récupérant le ballon à 35 mètres, le joueur de 23 ans a éliminé trois défenseurs avant de tromper le gardien de Malaga, Alfonso Herrero, inscrivant un but magnifique.

Le show Bellingham et Mbappé

Sept minutes plus tard, Bellingham est redevenu le protagoniste. Après un arrêt d'Herrero, la tête de l'Anglais a été déviée par le gardien dans ses propres filets, provoquant un but contre son camp. Peu après, Kylian Mbappé, auteur d'un triplé contre la Real Sociedad, a réitéré sa forme en portant le score à 3-0. L'attaquant français a converti un centre de Trent Alexander-Arnold venu de la droite, assurant la victoire avant la pause.

En seconde période, le Real Madrid a maintenu sa mainmise sur le jeu. Dans les dernières minutes, Arda Güler, entré en jeu, a scellé le score. Après une contre-attaque rapide menée avec Vinícius Júnior, le jeune talent turc a marqué de près pour fixer le résultat final.

L'approche tactique de José Mourinho

Lors de la conférence de presse d'après-match, José Mourinho a exprimé sa satisfaction, louant particulièrement la prestation de Jude Bellingham. Le technicien portugais a souligné avoir trouvé l'équilibre entre les stars offensives, balayant les rumeurs de tensions. De son côté, Bellingham a noté que l'arrivée de Mourinho lui offrait plus de liberté sur le terrain.

Statistiquement, le Real Madrid a contrôlé 56,7 % de la possession et a décoché 19 tirs (contre 14 pour Malaga). Cette victoire renforce la position des « Los Blancos » dans la course au titre face à leur rival, le FC Barcelone.