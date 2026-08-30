La Liga : les compositions officielles pour le match Real Madrid - Malaga

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La Liga : les compositions officielles pour le match Real Madrid - Malaga

Dans le cadre de la 3e journée de la Liga espagnole, le Real Madrid accueille Malaga sur sa pelouse. Ce match, qui se déroulera dans le magnifique stade Santiago Bernabéu de Madrid, débutera à 20h00 (heure de Tachkent).

À l'approche du coup d'envoi, les staffs techniques des deux équipes ont officiellement communiqué les compositions d'équipe titulaires.

Feuille de match et compositions

Le « club royal » aborde cette rencontre avec son effectif au complet et ses meilleurs joueurs :

  • Real Madrid : composition de départ : Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Jude Bellingham, Brahim Díaz, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé;

  • Composition de départ de Malaga : Alfonso Herrero, Carlos Puga, Ángel Recio, Einar Galilea, Rafita, Rafa Rodríguez, Izan Merino, David Larrubia, Carlos Dotor, Joaquín Muñoz, Chupete.

L'enjeu principal du match

  • La puissance offensive au Bernabéu : La présence de Kylian Mbappé, Vinícius Júnior et Brahim Díaz sur le front de l'attaque promet un match intense et riche en buts ;

  • Le test défensif : Les défenseurs latéraux et centraux recrutés en Premier League et dans d'autres grands clubs — Trent Alexander-Arnold, Marc Cucurella et Dean Huijsen — auront pour mission de garder la cage inviolée face aux attaques de Malaga.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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