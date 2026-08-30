Le Real écrase Malaga et s'installe seul en tête de la Liga
Dans le cadre de la 3e journée de la Liga espagnole, le Real Madrid a accueilli Malaga à domicile et a signé une victoire convaincante sur un score large. Le match, disputé au stade Santiago Bernabéu, a été dominé par le « Club Royal » et s'est terminé sur le score de 4-0.
Les Madrilènes ont pratiquement scellé le sort de la rencontre dès les 45 premières minutes.
Chronique des buts et détails du match 4-0
La ligne d'attaque du Real a offert aux supporters un véritable festival de buts :
But rapide de Bellingham : À la 19e minute, Jude Bellingham a ouvert le score, donnant l'avantage aux locaux ;
Erreur du gardien (but contre son camp) : À la 26e minute, le gardien de Malaga, Alfonso Herrero, a commis une erreur inattendue en marquant contre son propre camp (csc) ;
Nouveau but de Mbappé : Quatre minutes plus tard, à la 30e minute, Kylian Mbappé a porté le score à 3-0 ;
Le point final par Güler : À la 90+1e minute du temps additionnel, Arda Güler, entré en jeu, a inscrit le dernier but de la rencontre.
Le Real est seul leader avec 9 points
Cette victoire modifie le classement du tournoi comme suit :
Un bilan parfait : Avec 9 points en 3 matchs, le Real Madridpoursuit sa course en tête du championnat ;
La situation difficile de Malaga : Après cette lourde défaite, Malaga ne compte qu'un seul point et occupe la 18e place.
Feuille de match et compositions
Liga. 3e journée
Real — Malaga 4-0
Buts : Bellingham (19), Herrero (26, csc), Mbappé (30), Güler (90+1).
Real : Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Valverde (Bernardo Silva, 77), Bellingham (Güler, 87), Díaz (Diomande, 65), Vinícius, Mbappé.
Malaga : Herrero, Puga (Salinas, 61), Recio, Galilea, Rafita, Rafa Rodríguez (Martínez, 46), Merino, Larrubia, Dotor, Joaquín (Cruz, 61), Chupé.
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