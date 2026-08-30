Le Real écrase Malaga et s'installe seul en tête de la Liga

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Le Real écrase Malaga et s'installe seul en tête de la Liga

Dans le cadre de la 3e journée de la Liga espagnole, le Real Madrid a accueilli Malaga à domicile et a signé une victoire convaincante sur un score large. Le match, disputé au stade Santiago Bernabéu, a été dominé par le « Club Royal » et s'est terminé sur le score de 4-0.

Les Madrilènes ont pratiquement scellé le sort de la rencontre dès les 45 premières minutes.

Chronique des buts et détails du match 4-0

La ligne d'attaque du Real a offert aux supporters un véritable festival de buts :

  • But rapide de Bellingham : À la 19e minute, Jude Bellingham a ouvert le score, donnant l'avantage aux locaux ;

  • Erreur du gardien (but contre son camp) : À la 26e minute, le gardien de Malaga, Alfonso Herrero, a commis une erreur inattendue en marquant contre son propre camp (csc) ;

  • Nouveau but de Mbappé : Quatre minutes plus tard, à la 30e minute, Kylian Mbappé a porté le score à 3-0 ;

  • Le point final par Güler : À la 90+1e minute du temps additionnel, Arda Güler, entré en jeu, a inscrit le dernier but de la rencontre.

Le Real est seul leader avec 9 points

Cette victoire modifie le classement du tournoi comme suit :

  • Un bilan parfait : Avec 9 points en 3 matchs, le Real Madridpoursuit sa course en tête du championnat ;

  • La situation difficile de Malaga : Après cette lourde défaite, Malaga ne compte qu'un seul point et occupe la 18e place.

Feuille de match et compositions

  • Liga. 3e journée

  • Real — Malaga 4-0

  • Buts : Bellingham (19), Herrero (26, csc), Mbappé (30), Güler (90+1).

  • Real : Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Valverde (Bernardo Silva, 77), Bellingham (Güler, 87), Díaz (Diomande, 65), Vinícius, Mbappé.

  • Malaga : Herrero, Puga (Salinas, 61), Recio, Galilea, Rafita, Rafa Rodríguez (Martínez, 46), Merino, Larrubia, Dotor, Joaquín (Cruz, 61), Chupé.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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