Le but d'Eldor Shomurodov contre Çorum Belediyespor élu plus beau but
Sport1 min de lecture22
Le but d'Eldor Shomurodov marqué avec l'Istanbul Başakşehir contre Çorum Belediyespor a été élu plus beau but de la 12e journée de la Süper Lig turque.
Lors d'un sondage réalisé auprès des supporters, le but de l'attaquant ouzbek a recueilli le plus grand nombre de voix. Ainsi, Shomurodov a été reconnu comme l'auteur du plus beau but de la 12e journée.
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