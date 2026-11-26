Le but d'Eldor Shomurodov marqué avec l'Istanbul Başakşehir contre Çorum Belediyespor a été élu plus beau but de la 12e journée de la Süper Lig turque.

Lors d'un sondage réalisé auprès des supporters, le but de l'attaquant ouzbek a recueilli le plus grand nombre de voix. Ainsi, Shomurodov a été reconnu comme l'auteur du plus beau but de la 12e journée.