Membre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Abbosbek Fayzullayev n'a pas pu participer au dernier match de Başakşehir en raison d'une blessure contractée lors d'un match amical contre l'Arabie saoudite durant la trêve internationale de novembre.

L'état du joueur de 23 ans a suscité de vives inquiétudes parmi les supporters ouzbeks. L'entraîneur du club stambouliote Nuri Sahin s'exprimant sur les joueurs blessés de l'équipe, a d'abord clarifié la période de convalescence d'Abbosbek Fayzullayev. clarifié la période de convalescence.

« Abbosbek sera absent des terrains pendant six semaines. Malheureusement, Emin Bayram va être opéré et sera absent 6 à 8 mois, tandis que Hamza Güreler sera indisponible pendant 6 à 8 semaines. Christopher Operi a été opéré et nous ne le verrons pas sur le terrain pendant 4 mois. La récupération post-opératoire de Yusuf Sari prendra encore 2 à 3 semaines. Nous ne pouvons pas encore donner de date précise pour Ousseynou Ba. Nos joueurs dont nous attendons le retour le plus rapide sont Yusuf et Ba », a déclaré Nuri Sahin lors de la conférence de presse.

Le match à Doha et la situation au sein de Başakşehir

Rappelons que le 17 novembre l'équipe nationale d'Ouzbékistan a disputé un match amical contre l'Arabie saoudite à Doha, au Qatar, et a gagné sur le score de 2:1 . À la 53e minute de cette rencontre, Abbosbek Fayzullayev a été blessé suite à une intervention rugueuse d'un adversaire et a dû quitter le terrain. Auparavant, le service de presse de l'Association de football d'Ouzbékistan avait annoncé que le joueur souffrait d'une blessure à la cheville droite .

Joueur État Récupération estimée / temps perdu Abbosbek Fayzullayev Blessure à la cheville (lors du match contre l'Arabie saoudite) 6 semaines Emin Bayram Opération prévue 6–8 mois Christopher Operi Opération effectuée 4 mois Hamza Güreler Blessure 6–8 semaines Yusuf Sari Récupération post-opératoire 2–3 semaines Ousseynou Ba Blessure Date précise inconnue

Lors de la 12e journée de la Süper Lig turque, disputée sans Abbosbek Fayzullayev, Başakşehir a renversé la situation après avoir été mené 0:2 à domicile face à Çorum, pour finalement s'imposer sur le score de 4:2 . Le premier but de cette remontée a été inscrit par Eldor Shomurodov .

Selon vous, quel impact l'absence de 6 semaines d'Abbosbek Fayzullayev aura-t-elle sur les résultats de Başakşehir lors des prochaines journées ? Laissez vos avis dans les commentaires !