Dans le cadre de la 6e journée de la Süper Lig turque, une véritable soirée de fête a eu lieu à Istanbul pour les fans de football ouzbeks. En accueillant le club de « Gençlerbirliği » sur ses terres, l'« İstanbul Başakşehir » a pulvérisé son adversaire avec une victoire nette de 4-0, célébrant ainsi son succès le plus éclatant de la saison. Héros de cette rencontre, le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov, a inscrit un doublé, portant son total à 6 buts en championnat et rejoignant ainsi le peloton de tête des meilleurs buteurs de la Süper Lig.

Remplacé sous les acclamations de tout le stade à la 77e minute de Shomurodov à sa place, c'est une autre étoile montante de notre équipe nationale, Abbosbek Fayzullayev, qui est entrée en jeu à ces mêmes secondes, terminant le match victorieux avec des actions actives. Après ce triomphe majeur, « Başakşehir » porte son total à 7 points, remonte à la 12e place du classement et s'éloigne de la zone rouge.

Alors, quel changement tactique explique l'efficacité irrésistible d'Eldor Shomurodov, quel a été l'impact de l'entrée de Fayzullayev sur les attaques de l'équipe, et cette victoire 4-0 peut-elle relancer « Başakşehir » dans la course aux compétitions européennes ?

« Doublé de Shomurodov et revanche 4-0 » : Chronique du match à Istanbul

Les moments clés du match le plus prolifique de la 6e journée :

Départ fulgurant d'Olsen (9') : Le milieu de terrain des locaux, Olsen, a ouvert le score dès le début du match, concrétisant la pression immédiate de « Başakşehir » (1-0) ;

Le premier but d'Eldor (33') : Ayant parfaitement choisi sa position dans la surface de réparation, Shomurodov a porté le score à 2-0 ;

Penalty de Selke (53') : Au début de la seconde période, l'attaquant allemand expérimenté Davie Selke a transformé un penalty avec précision, scellant pratiquement le sort du match (3-0) ;

Doublé et 6e but (65') : Shomurodov a une fois de plus pris la défense adverse à défaut, inscrivant son deuxième but et portant son total en Süper Lig à 6 réalisations (4-0) ;

Le remplacement historique à la 77e minute : Au moment où le héros du match, Shomurodov, était remplacé, un autre de nos représentants — Abbosbek Fayzullayev — est entré en jeu.

Feuille de match officielle : « Başakşehir » — « Gençlerbirliği »

Protocole complet de la rencontre de la 6e journée de la Süper Lig turque :

Compétition / Phase Date / Heure Score final Buteurs Süper Lig, 6e journée 19 septembre 2026 4 : 0 Olsen 9', Shomurodov 33', 65', Selke 53' (pen.)

Composition de départ de « Başakşehir » : Muhammad, Karbovnik, Emin, Ba, Saba, Umut, Kemen (Ergun, 62), Olsen, Brnich ( FAYZULLAYEV , 77), Selke (Yildirim, 69), SHOMURODOV (Ozjan, 77) ;

Progression au classement : « Başakşehir » grimpe à la 12e place avec 7 points, tandis que « Gençlerbirliği » descend à la 13e place avec 7 points ;

Temps de jeu total des légionnaires ouzbeks : Eldor Shomurodov — 77 minutes (2 buts), Abbosbek Fayzullayev — 13+ minutes de jeu actif.

Analyse tactique : Les experts sur la forme de Shomurodov

Conclusions des spécialistes du football turc et ouzbek sur la rencontre :

L'harmonie du duo Shomurodov-Selke : L'utilisation simultanée de deux attaquants de pointe de grande taille a perturbé les défenseurs centraux adverses, offrant à Eldor des espaces libres ;

Le retour de l'instinct de buteur : 6 buts en 6 journées — c'est le meilleur début de Shomurodov dans le championnat turc, prouvant que sa confiance mentale est à son apogée ;

Le rôle de Fayzullayev : Le staff technique adapte progressivement le jeune milieu de terrain au rythme du jeu, et il est fort probable de le voir débuter aux côtés de Shomurodov lors des prochaines journées ;

Sortir de la pression collective : Cette large victoire 4-0 donne une impulsion majeure à « Başakşehir » pour viser le haut du tableau.

Le doublé impressionnant d'Eldor Shomurodov et la participation réussie d'Abbosbek Fayzullayev ont une fois de plus rehaussé le prestige des légionnaires ouzbeks sur la scène internationale.

Selon vous, Eldor Shomurodov pourra-t-il marquer plus de 20 buts cette saison et devenir le meilleur buteur (roi des buteurs) de la Süper Lig ? Croyez-vous qu'Abbosbek Fayzullayev s'imposera comme titulaire lors des prochaines journées ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez ce résumé de la brillante victoire de nos compatriotes avec tous les fans de football et vos proches !