José Mourinho met fin aux rumeurs de transferts hivernaux du Real Madrid
Le Real Madrid entraîneur de l'équipe José Mourinho a réagi fermement aux rumeurs de transfert entourant le club, annonçant qu'il n'y aurait aucun changement dans l'effectif.
« Je n'ai pas besoin de nouveaux joueurs »
Le technicien portugais a souligné sa pleine satisfaction vis-à-vis de l'effectif actuel, précisant qu'il ne souhaitait ni nouvelles recrues, ni départs :
« Au Real, il n'y a aucun joueur que je ne souhaite pas voir ici. Je ne veux acheter personne et je ne veux que personne ne quitte l'équipe. Les portes sont closes. Il n'y a rien à inventer, car je n'ai pas besoin de nouveaux joueurs », rapporte José Mourinhoselon les propos relayés par Madrid Xtra .
Les recrues estivales du Real et la situation actuelle en Liga
La direction du club avait réussi à renforcer l'effectif avec plusieurs joueurs renommés lors du mercato estival. Notamment, les joueurs suivants ont rejoint les Madrilènes :
Bernardo Silva
Ibrahima Konaté
Denzel Dumfries
Carlos Espí
Marc Cucurella
Ousmane Diomande
Équipe
Classement en championnat d'Espagne
Points accumulés
FC Barcelone
1ère place (leader)
36 points
Real Madrid
2ème place
33 points
Selon vous, la décision de José Mourinho de renoncer aux transferts hivernaux est-elle la bonne, ou le Real a-t-il besoin de renforts pour rattraper le FC Barcelone ?
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