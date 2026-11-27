Le Real Madrid entraîneur de l'équipe José Mourinho a réagi fermement aux rumeurs de transfert entourant le club, annonçant qu'il n'y aurait aucun changement dans l'effectif.

« Je n'ai pas besoin de nouveaux joueurs »

Le technicien portugais a souligné sa pleine satisfaction vis-à-vis de l'effectif actuel, précisant qu'il ne souhaitait ni nouvelles recrues, ni départs :

« Au Real, il n'y a aucun joueur que je ne souhaite pas voir ici. Je ne veux acheter personne et je ne veux que personne ne quitte l'équipe. Les portes sont closes. Il n'y a rien à inventer, car je n'ai pas besoin de nouveaux joueurs », rapporte José Mourinhoselon les propos relayés par Madrid Xtra .

Les recrues estivales du Real et la situation actuelle en Liga

La direction du club avait réussi à renforcer l'effectif avec plusieurs joueurs renommés lors du mercato estival. Notamment, les joueurs suivants ont rejoint les Madrilènes :

Bernardo Silva

Ibrahima Konaté

Denzel Dumfries

Carlos Espí

Marc Cucurella

Ousmane Diomande

Équipe Classement en championnat d'Espagne Points accumulés FC Barcelone 1ère place (leader) 36 points Real Madrid 2ème place 33 points

Selon vous, la décision de José Mourinho de renoncer aux transferts hivernaux est-elle la bonne, ou le Real a-t-il besoin de renforts pour rattraper le FC Barcelone ?

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