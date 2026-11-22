Lors de la 13e journée du championnat d'Espagne, le Real à domicile — au stade «Bernabéu» — malgré un but rapide encaissé face au Celta, a réussi une victoire renversante — 2:1.

La rencontre a débuté par une attaque précoce des visiteurs et, à la 6e minute, Duran a ouvert le score. À la 38e minute, Kylian Mbappé n'a pas réussi à transformer un penalty. Cependant, en seconde période, le rythme et le contenu du match ont radicalement changé : entré en jeu, Vinícius a renversé la vapeur en étant impliqué dans les deux buts. À la 66e minute, Jude Bellingham a égalisé, tandis qu'à la 85e minute, Espi a agi comme une «baguette magique» pour offrir la victoire à son équipe.

Série de victoires et situation au classement

Le Real, sous la direction de José Mourinho, a porté sa série de victoires toutes compétitions confondues à 9 matchs. Après cette victoire, les Madrilènes atteignent 33 points, égalant le FC Barcelone et prenant la tête du classement grâce à une meilleure différence de buts. Cependant, le FC Barcelone doit encore disputer son match de cette journée contre Villarreal. Le Celta, quant à lui, avec 13 points, reste à la 13e place.

Statistiques Real Celta Score final 2 1 Buts Bellingham (66'), Espi (85') Duran (6') Penalty manqué Mbappé (38') — Classement / Points Leader (33 points, à égalité avec le FC Barcelone) 13e place (13 points)

Feuille de match et compositions

La Liga. 13e journée. Real — Celta 2:1. 21 novembre, «Bernabéu». Buts : Bellingham (66), Espi (85) — Duran (6).Penalty manqué : Mbappé (38).

Real : Courtois, Trent (Vinícius, 57), Konaté, Hysen, Carreras (Cucurella, 57), Camavinga (Espi, 79), Silva (Valverde, 57), Güler, Bellingham, Diomande (Endrick, 71), Mbappé.

Celta : Radu, Rodríguez, Lago, Alonso, Carreira, Bursio (Driux, 67), Moriba, Galán (Rueda, 76), Álvarez (Jutglà, 46), Svedberg (Febas, 67), Duran (Aspas, 76).

Avertissements : Lago (74), Rodríguez (82), Espi (90+4).

Selon vous, quel a été l'impact des remplaçants dans cette 9e victoire consécutive du Real, et l'équipe pourra-t-elle maintenir son avantage dans la course au titre face au FC Barcelone ? Laissez vos avis en commentaires !