L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, s'est exprimé sur les détails du match, la fatigue physique des joueurs et la force mentale de l'équipe après une victoire difficile et méritée (2-1) contre le Celta lors de la 13e journée de La Liga.

«La fatigue physique affecte aussi le mental»

Le technicien portugais a souligné que les joueurs revenus des trêves internationales n'avaient pas eu assez de temps pour récupérer :

«Le match a été très difficile. C'est avant tout lié à la performance du Celta. Ils savent très bien défendre, contrôler le ballon et résister à un adversaire qui cherche la victoire. De plus, beaucoup de nos joueurs n'étaient pas en forme. Certains sont revenus jeudi, n'ont pas dormi mercredi et ont passé des heures dans l'avion. La fatigue physique affecte aussi l'état mental. La première passe de Konaté dans le match est sortie du terrain.» — José Mourinho

Arda Güler, Bellingham et la pression des tribunes

Mourinho a salué les jeunes leaders qui ont tout donné malgré la fatigue dans les dernières minutes, marquant ainsi la 9e victoire consécutive de l'équipe :

«Mais il y a des points positifs. L'un d'eux est la détermination et la ténacité de nos joueurs. À la fin du match, bien qu'Arda Güler et Jude Bellingham étaient très fatigués, ils ont tout donné. Après avoir égalisé, le match s'est transformé en une bataille de pertes et de récupérations de balle. Le plus important est que nous avons pris les points à la fin. L'un des aspects importants de la seconde période a été le renforcement du pressing et la récupération rapide du ballon après l'avoir perdu. C'est une question de mentalité. Nous avons une équipe forte capable de lutter contre les difficultés. Il n'est pas facile d'être mené au score et d'entendre les sifflets des tribunes. Nous avons gagné 9 matchs d'affilée et nous remporterons notre prochaine victoire mardi.»

Les points clés du match Real Madrid - Celta (2-1)

Statistiques Détails et analyse de Mourinho Compétition et résultat La Liga, 13e journée — Real Madrid 2-1 Celta Série de victoires Le Real Madrid toutes compétitions confondues 9 victoires consécutives remportées Difficulté principale Manque de sommeil et fatigue des voyages pour les joueurs internationaux Mention spéciale Ont lutté jusqu'au bout malgré la fatigue Arda Güler et Jude Bellingham Tournant tactique Pressing haut intensifié en 2e mi-temps et récupération rapide du ballon Prochain match Mardi (Mourinho vise une 10e victoire consécutive)

Selon vous, la série de 9 victoires du Real de José Mourinho se poursuivra-t-elle lors du match de mardi ?

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