Les footballeurs les mieux payés de la saison 2026/2027 dévoilés — Cristiano Ronaldo en tête

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Les footballeurs les mieux payés de la saison 2026/2027 dévoilés — Cristiano Ronaldo en tête

Le prestigieux magazine financier mondial Forbes a publié son classement des footballeurs les mieux rémunérés pour la saison 2026/2027. L'attaquant du club saoudien d'Al-Nassr, âgé de 41 ans, Cristiano Ronaldo a une fois de plus confirmé son statut d'athlète le mieux payé de la planète.

Le revenu annuel total de la star portugaise devrait atteindre le chiffre impressionnant de 300 millions de dollars, soit le double de celui de son rival de toujours, Lionel Messi.

L'empire financier de Ronaldo : d'où vient l'argent ?

Pour calculer les revenus des athlètes, les analystes de Forbes ont pris en compte non seulement le contrat officiel avec le club, mais aussi les accords commerciaux en dehors du terrain :

  • Paiement record d'Al-Nassr : Le salaire annuel et les bonus supplémentaires de Ronaldo au sein du club saoudien s'élèvent à un total de 250 millions de dollars ; Publicité et business personnel :

  • Les contrats de sponsoring, les marques personnelles et les investissements en dehors du football rapportent au buteur portugais 50 millions de dollars de bénéfice net supplémentaire ; Écarté de l'équipe nationale :

  • À noter que récemment, Ronaldo, 41 ans, a été temporairement écarté des matchs de l'équipe nationale du Portugal pour avoir quitté le camp d'entraînement sans autorisation officielle, mais cela n'a eu aucun impact négatif sur sa valeur commerciale. Classement Forbes : Le top 10 des footballeurs les mieux payés

Le top 10 des stars du football mondial ayant les revenus les plus élevés se présente comme suit :

Cristiano Ronaldo

  1. (Al-Nassr) — 300 millions de dollars ; Lionel Messi

  2. (Inter Miami) — 145 millions de dollars ; Kylian Mbappé

  3. (Real Madrid) — 100 millions de dollars ; Erling Haaland

  4. ( Manchester City) — 85 millions de dollars ;Vinícius Júnior

  5. (Real Madrid) — 76 millions de dollars ; Lamine Yamal

  6. (FC Barcelone) — 55 millions de dollars ; Sadio Mané

  7. (Al-Nassr) — 54 millions de dollars ; Jude Bellingham

  8. (Real Madrid) — 45 millions de dollars ; Harry Kane

  9. (Bayern Munich) — 42 millions de dollars ; Mohamed Salah

  10. (Trabzonspor) — 40 millions de dollars. Comme le montre la liste, la Saudi Pro League et la MLS américaine prouvent une fois de plus qu'elles ne sont pas en reste par rapport aux grands clubs européens en termes de salaires versés à leurs stars.

Ro‘yxatdan ko‘rinib turibdiki, Saudiya Arabistoni ligasi va AQSHning MLS chempionati o‘z yulduzlariga katta maosh to‘lash bo‘yicha Yevropaning grand klublaridan aslo qolishmasligini yana bir bor isbotlamoqda.

Cristiano RonaldoAl-NassrForbes 2026/2027Revenus des footballeursFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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