Fin du débat entre la FIFA et la Saudi Pro League : le but controversé de Cristiano Ronaldo est officiellement validé

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Fin du débat entre la FIFA et la Saudi Pro League : le but controversé de Cristiano Ronaldo est officiellement validé

Le malentendu concernant l'attribution du deuxième but lors du match de Saudi Pro League entre Al-Nassr et Al-Faisaly a été officiellement résolu. La situation, initialement interprétée différemment par les instances internationales et locales, a été minutieusement réexaminée par une commission spéciale.

Les enquêtes ont confirmé que le but n'était pas un but contre son camp, mais qu'il appartient bien à la star portugaise Cristiano Ronaldo, et qu'il est légalement inscrit à son actif.

Origine du litige et enquête de la commission

Les débats autour de cette situation étaient dus aux raisons suivantes :

  • Contradiction entre la FIFA et les registres du championnat : Après le match, le rapport officiel du championnat saoudien attribuait le but au buteur portugais, tandis que le système de la FIFA l'avait initialement enregistré comme un but contre son camp de l'adversaire ;

  • Intervention de la commission des règles : Selon l'insider et journaliste Abdulaziz Al-Muraysel, la commission spéciale de la Pro League, chargée de veiller au respect des règles, a réexaminé l'épisode en détail sous tous les angles des caméras vidéo ;

  • Conclusion officielle : Les membres de la commission ont déterminé que la trajectoire du ballon et la frappe finale appartenaient bien à l'attaquant, finalisant ainsi toutes les procédures officielles pour attribuer le but à Ronaldo ;

  • Information du joueur : Selon la source, la décision officielle a été personnellement communiquée à Cristiano Ronaldo.

Jalon historique : 982e but en carrière

Cette décision officielle rapproche la star portugaise de ses records historiques :

  • Statistiques mises à jour : Grâce à la validation de ce but, le nombre de buts officiels en carrière professionnelle deCristiano Ronaldo a atteint 982 unités ;

  • En route vers les 1000 buts : Il ne manque désormais plus que 18 buts à l'attaquant pour franchir la barre mythique des 1000 buts dans l'histoire du football ;

  • Importance pour Al-Nassr : Chaque but renforce non seulement la position du club dans le championnat, mais contribue également à accroître le prestige du football saoudien sur la scène mondiale.

Cristiano Ronaldo continue d'évoluer sur le terrain non seulement pour la victoire de son équipe, mais aussi pour établir un record inégalé dans les annales du football mondial.

Cristiano RonaldoAl-NassrSaudi Pro LeagueFootballRecord
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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