Nouveau record d'Asie pour Lolaxon Qodirova : Triomphe national aux Jeux Para-Asiatiques au Japon

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Nouveau record d'Asie pour Lolaxon Qodirova : Triomphe national aux Jeux Para-Asiatiques au Japon

Les épreuves de natation des quatrièmes Jeux Para-Asiatiques, qui se déroulent à Aichi-Nagoya au Japon, ont été une journée véritablement triomphale et riche en records pour la délégation ouzbèke.

Nos compatriotes ont prouvé leur supériorité dans deux disciplines, ajoutant deux médailles d'or au compteur de notre équipe nationale et établissant un nouveau record continental.

Résultat historique et nouveau record d'Asie pour Lolaxon Qodirova

La compétition féminine de nage libre a laissé une forte impression sur les fans :

  • Course intense dans la classe S5 : Lors de la finale du 50 mètres nage libre, Lolaxon Qodirova n'a laissé aucune chance à ses adversaires ;

  • Arrivée en 37,88 secondes : Notre compatriote a parcouru la distance en 37,88 secondes franchissant la ligne d'arrivée en première position et remportant le titre de championne ;

  • Nouveau record continental : Ce résultat a non seulement assuré la médaille d'or, mais a également officialisé un nouveau record officiel des Jeux Para-Asiatiques et de tout le continent, gravant son nom en lettres d'or dans l'histoire de la compétition.

Nouveau record d'Asie pour Lolaxon Qodirova : Triomphe national aux Jeux Para-Asiatiques au Japon

Une nouvelle médaille d'or pour Yegor Bolotov

Chez les hommes, le représentant de l'Ouzbékistan a également fait valoir sa supériorité :

  • Distance de 100 mètres dans la classe S13 : Le champion du monde Yegor Bolotov, concourant dans la catégorie des athlètes malvoyants, a dominé toute la course ;

  • Performance de 52,90 secondes : Bolotov a atteint l'arrivée avec 52,90 secondes laissant ses plus proches poursuivants derrière lui et remportant la plus haute distinction de la compétition ;

  • Un pas vers les Jeux Paralympiques : Ce résultat prouve une fois de plus le prestige de l'école ouzbèke de para-natation sur la scène internationale.

Ces médailles d'or consécutives enregistrées dans les bassins d'Aichi-Nagoya ont considérablement amélioré la position de l'équipe d'Ouzbékistan au classement général des médailles.

Aichi-NagoyaJeux Para-AsiatiquesLolaxon QodirovaYegor BolotovNatation
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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