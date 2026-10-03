La Corée du Sud vaincue : Nos judokas remportent la médaille de bronze aux Jeux asiatiques

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La Corée du Sud vaincue : Nos judokas remportent la médaille de bronze aux Jeux asiatiques

La délégation sportive ouzbèke a célébré un nouveau succès aux Jeux asiatiques d'été de 2026, qui se déroulent dans les villes japonaises d'Aichi et de Nagoya. Notre équipe nationale de judo a décroché la médaille de bronze lors des épreuves par équipes mixtes.

Selon le service de presse du Comité national olympique d'Ouzbékistan, nos compatriotes ont battu l'une des équipes les plus fortes du continent lors d'un affrontement dramatique pour la troisième place.

Combat intense pour le podium : une victoire sur le score de 4-2

Lors du match pour la médaille de bronze dans le cadre du programme par équipes mixtes, nos judokas ont affronté la puissante et renommée Corée du Sud équipe nationale comme adversaire :

  • Domination sur le tatami : Lors des combats décisifs sur le tatami, les athlètes ouzbeks ont fait preuve d'une grande volonté, d'une tactique brillante et d'une technique supérieure.

  • Score final : À l'issue de séries intenses et sans compromis, nos compatriotes Corée du Sud sur sur le score de 4-2 ont remporté une victoire convaincante.

Grâce à cette victoire, notre équipe nationale de judo est montée sur la troisième marche du podium des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026, ajoutant une précieuse médaille de bronze au palmarès de la délégation ouzbèke.

Jeux asiatiques 2026JudoDélégation sportive ouzbèkeAichi-NagoyaOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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