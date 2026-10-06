L'Ouzbékistan remporte 70 médailles : quelles primes pour les athlètes ?

La délégation sportive ouzbèke a terminé les Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026 au Japon avec 70 médailles. L'équipe nationale compte 21 médailles d'or, 25 d'argent et 24 de bronze. Ce résultat a permis à l'Ouzbékistan de se classer cinquième en Asie au tableau des médailles.

Il est à noter que, pendant le déroulement des compétitions, les primes pour les athlètes médaillés aux Jeux asiatiques et para-asiatiques, ainsi que pour leurs entraîneurs, ont été augmentées.

C'est pourquoi, avec ces 70 médailles remportées à Aichi-Nagoya, une question se pose : quel montant pourrait être versé aux athlètes et entraîneurs ouzbeks selon les nouveaux tarifs ?

25 000 dollars pour une médaille d'or

Conformément au décret présidentiel n° PQ-347 du 21 septembre, les primes pour les vainqueurs et médaillés des Jeux asiatiques et para-asiatiques ont été revalorisées.

Selon le nouveau règlement, les athlètes recevront :

médaille d'or — 25 000 dollars ;

médaille d'argent — 12 500 dollars ;

médaille de bronze — 6 250 dollars

sont fixées comme récompenses.

Un système de motivation distinct est également prévu pour les entraîneurs :

pour une médaille d'or — 10 000 dollars ;

pour une médaille d'argent — 5 000 dollars ;

pour une médaille de bronze — 2 500 dollars.

Le décret est entré en vigueur le 23 septembre.

Ainsi, les athlètes médaillés à Aichi-Nagoya devraient être récompensés selon les nouveaux tarifs entrés en vigueur après le début des compétitions.

Quel est le montant théorique pour les 21 médailles d'or ?

En supposant qu'il y ait un athlète et un entraîneur pour chacune des 21 médailles d'or de l'Ouzbékistan, le total pour une médaille d'or est de 35 000 dollars .

Pour les 21 médailles d'or :

21 × 35 000 = 735 000 dollars.

Par conséquent, en calcul théorique, pour les médailles d'or, les athlètes et les entraîneurs recevront 735 000 dollars .

Ici, la prime de l'athlète est de 525 000 dollars et celle des entraîneurs de 210 000 dollars.

Pour les 25 médailles d'argent — 437 500 dollars

Pour une médaille d'argent, 12 500 dollars sont prévus pour l'athlète et 5 000 dollars pour l'entraîneur.

Ainsi, la prime totale théorique pour une médaille d'argent est de :

12 500 + 5 000 = 17 500 dollars.

Compte tenu des 25 médailles d'argent remportées par l'Ouzbékistan :

25 × 17 500 = 437 500 dollars.

Ainsi, pour les médailles d'argent, le calcul théorique donne 437 500 dollars .

Combien pour les 24 médailles de bronze ?

Pour une médaille de bronze, 6 250 dollars sont prévus pour l'athlète et 2 500 dollars pour l'entraîneur.

Pour une médaille de bronze :

6 250 + 2 500 = 8 750 dollars.

Pour les 24 médailles de bronze :

24 × 8 750 = 210 000 dollars.

Ainsi, le calcul théorique pour les médailles de bronze 210 000 dollars.

Un total de 1 382 500 dollars

Additionnons maintenant les calculs pour les trois types de médailles :

Médaille Nombre Somme théorique (athlète + entraîneur) Or 21 735 000 $ Argent 25 437 500 $ Bronze 24 210 000 $ Total 70 1 382 500 $

De même, sur la base d'une approche théorique où chaque médaille revient à un athlète et un entraîneur, le total pour 70 médailles est de 1 382 500 dollars .

Cependant, il n'est pas correct de considérer ce chiffre comme la prime finale exacte versée à la délégation ouzbèke.

Pourquoi le montant réel pourrait-il être différent ?

La raison est que toutes les médailles d'Aichi-Nagoya n'ont pas été remportées dans des épreuves individuelles.

Dans certains sports, plusieurs athlètes participent en équipe pour une médaille. Dans les épreuves en duo ou par équipe, une seule médaille peut concerner plusieurs athlètes.

De plus, le règlement de paiement pour les entraîneurs ne signifie pas automatiquement qu'une seule prime identique est calculée pour chaque médaille.

C'est pourquoi le calcul de 1,3825 million de dollars est uniquement une estimation arithmétique basée sur le nombre de médailles et les nouveaux tarifs.

Le montant réel du paiement peut varier en fonction du sport, du nombre de médaillés et des règles de récompense.

Quel résultat pour l'Ouzbékistan à Aichi-Nagoya ?

Néanmoins, ces 70 médailles constituent un résultat significatif pour la délégation ouzbèke.

Les athlètes nationaux aux Jeux asiatiques au Japon ont remporté 21 médailles d'or, 25 d'argent et 24 de bronze .

Plus important encore, l'Ouzbékistan a pris la cinquième place au classement général.

Ce résultat démontre une fois de plus la compétitivité du sport ouzbek sur le continent asiatique, non seulement par le nombre de médailles, mais aussi dans la lutte pour les premières places.

Les nouveaux tarifs de primes ont également considérablement augmenté l'aspect incitatif financier de ce résultat.

Les 70 médailles qui resteront dans l'histoire d'Aichi-Nagoya 2026 seront désormais importantes non seulement pour les victoires des athlètes, mais aussi pour les nouvelles primes qui leur sont allouées. Cependant, le type d'épreuve (individuelle, duo, équipe) sera pris en compte pour déterminer le montant final.