La rivalité historique du football espagnol atteint un nouveau stade, bien au-delà du terrain. Le président du club catalan, FC Barcelone le président Joan Laporta a exprimé un avis tranché et critique sur la politique de transfert du Real Madrid et sur la performance de la superstar française Kylian Mbappéau sein de l'effectif madrilène.

Selon Laporta, l'attaquant arrivé du PSG à l'été 2024 n'a pas renforcé le « club royal », mais a au contraire perturbé l'équilibre interne de l'équipe.

« Il ne peut y avoir qu'un seul coq dans le poulailler » : le diagnostic sévère de Laporta

The Touchline Dans une interview accordée à, le dirigeant du FC Barcelone a critiqué la politique consistant à accumuler les stars dans un même effectif :

Un adage célèbre et une stratégie erronée : « Je l'avais déjà prévenu. Il ne peut y avoir plus d'un coq dans le poulailler. Cela n'a jamais donné de résultats positifs, à aucune époque, et cela n'en donnera jamais ;

La perte de l'esprit d'équipe : Dans le football, le facteur le plus important n'est pas le statut individuel, mais l'équipe et un esprit collectif unique. Si cette unité n'existe pas dans le vestiaire, tout projet coûteux est voué à l'échec ;

Conflits de stars : Le Real a choisi la voie des transferts médiatiques et du recrutement de stars renommées, mais cette méthode engendre des problèmes structurels », a déclaré Laporta.

La supériorité du FC Barcelone : La Masia et l'harmonie parfaite

Le président du club a opposé le succès et la philosophie actuels de l'équipe catalane au projet madrilène :

Synthèse entre jeunesse et expérience : « C'est l'atout le plus fort du Barça qui nous distingue des autres. Notre effectif réunit des talents inestimables, des produits de la célèbre académie de La Masia et des joueurs qualifiés issus de diverses cultures footballistiques ;

Système unique et harmonie : Néanmoins, nous avons réussi à former une équipe en parfaite harmonie, où chacun se comprend et tend vers un objectif commun ;

Le travail de l'entraîneur et de la direction : Un tel environnement sain n'est pas apparu par hasard. C'est le résultat du travail cohérent de l'entraîneur et du directeur sportif qui se consacrent au développement constant de l'équipe », a ajouté Joan Laporta.

Cette déclaration cinglante de Laporta attise encore davantage l'ambiance avant le prochain El Clásico, révélant la différence fondamentale entre les philosophies de jeu et de gestion des deux géants.