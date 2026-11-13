Le conflit entre Mbappé et Dembélé : que se passe-t-il dans le vestiaire de l'équipe de France ?

Il s'avère que la rivalité entre l'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, et Ousmane Dembélé pour le « Ballon d'Or » a exacerbé les tensions. Mbappé n'avait pas pleinement conscience de l'impact de ces désaccords sur l'atmosphère du vestiaire.

Les discussions autour de l'équipe de France ne s'arrêtent pas. En particulier, le capitaine et attaquant vedette Kylian Mbappé et ses coéquipiers en sélection, notamment Ousmane Dembélé, ont vu leurs relations se dégrader considérablement ces derniers mois. Selon les informations publiées par le prestigieux journal L'Équipe , cette situation affecte sérieusement l'ambiance au sein du groupe.

Le conseil de Kylian Mbappé et la victoire de la France : Dembélé révèle le secret du succès

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« Le capitaine pensait que les différends étaient résolus (bien que son message envoyé via WhatsApp soit resté sans réponse) et n'a pas compris l'attitude de Dembélé à son égard. Il a trouvé cette réaction disproportionnée par rapport à la situation », indique le journal.

La situation en équipe de France Détails et facteurs clés Le conflit principal La froideur entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé L'une des causes Les malentendus sur fond de course au « Ballon d'Or » L'attitude de Mbappé S'être tenu à l'écart du groupe ces cinq derniers jours, se rapprochant d'Olise Le défi majeur Résoudre ces problèmes sous l'ère du nouveau staff technique (l'ère Zidane)

Isolement et réaction inattendue

En raison de cette froideur, Mbappé s'est montré plus distant ces cinq derniers jours, ne parvenant à établir une relation plus étroite qu'avec certains partenaires, dont un rapprochement avec Olise .

Comme s'il se sentait isolé du groupe, Mbappé a tenté, lors de conversations privées, de s'intéresser activement au bien-être de ses coéquipiers ou des membres du staff. Cependant, cette attention soudaine a pu être perçue par certains comme une manœuvre intéressée ou artificielle.

Selon les experts, ces relations entre Mbappé et Dembélé resteront l'un des dossiers les plus délicats à gérer pour l'ère Zidane à la tête de l'équipe.

Selon vous, dans quelle mesure ces conflits personnels et cette rivalité entre stars peuvent-ils nuire aux performances de l'équipe nationale sur le terrain ? Donnez votre avis en commentaires !