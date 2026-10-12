Joan Laporta répond fermement aux 50 000 pages d'accusations du Real Madrid

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Joan Laporta répond fermement aux 50 000 pages d'accusations du Real Madrid

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a réagi avec fermeté aux nouvelles accusations portées par son rival historique, le Real Madrid, dans le cadre de la « affaire Negreira ». Selon le média Sport.es, le club madrilène a soumis à l'UEFA un dossier colossal d'environ 50 000 pages contenant des preuves et des témoignages sur cette affaire, ce qui a poussé Laporta à condamner publiquement les actions de son rival.

Le dirigeant a réaffirmé l'innocence des Catalans et a dénoncé les intentions malveillantes derrière ces attaques orchestrées par le Real Madrid.

« Ils essaient de nous condamner sans procès, mais le Barça sera innocenté »

En s'adressant au public, Joan Laporta a souligné le caractère infondé de la campagne de diffamation contre le club :

  • Accusations sans fondement : « Concernant l'affaire Negreira, je ne me lasserai jamais de répéter qu'ils ont tenté de nous déclarer coupables avant même le début du procès. Pourtant, il a été prouvé qu'il n'y a aucune base réelle pour nous accuser », a déclaré le président ;

  • Confiance en l'acquittement : « Je suis convaincu à 100 % de l'innocence totale du FC Barcelone et qu'un verdict juste sera rendu. Ceux qui continuent de soulever cette question ne cherchent qu'à nuire à la réputation mondiale du FC Barcelone. »

L'arrogance du Real Madrid et sa réputation en déclin : les accusations sérieuses de Laporta

Le président du FC Barcelone a souligné que le club madrilène adopte une attitude négative non seulement envers la Catalogne, mais envers toute la communauté du football :

  • Une approche nuisible au football : « Avec de telles démarches, le Real Madrid cause un grand tort au football. Ils sont toujours occupés à s'opposer à tout : que ce soit auprès de l'UEFA ou de la direction de la ligue nationale, ils adoptent toujours une position antagoniste », a poursuivi Laporta ;

  • Isolement sur la scène internationale : « Ces actions montrent que le Real Madrid perd son influence et sa reconnaissance à l'échelle nationale et internationale. Par exemple, j'ai récemment participé au congrès de l'EFC, mais le club madrilène n'y a même pas envoyé un seul représentant » ;

  • Superligue et arrogance : « Ils se comportent avec une arrogance excessive et cherchent à dominer. Il en a été de même avec la Superligue : ils continuent de faire obstacle aux autres clubs. Ils devraient critiquer leurs propres actions, car cette voie ne sied absolument pas à un grand club. »

Ce nouveau conflit entre les deux géants espagnols et les déclarations fortes de Laporta illustrent la tension extrême qui règne avant le prochain « El Clásico ».

Joan LaportaFC BarceloneReal MadridAffaire NegreiraFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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