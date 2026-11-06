« Real » et « City » hors du top 3 : quels sont les favoris pour la Ligue des champions ?

Après la 4e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League, la liste des principaux favoris de la plus prestigieuse compétition européenne de clubs a considérablement évolué. Le célèbre portail sportif Goal a publié un classement mis à jour des clubs ayant les meilleures chances de remporter le tournoi, basé sur leur forme actuelle et leurs résultats.

Selon l'analyse, le tenant du titre, le PSG, conserve sa position et reste le favori numéro 1 pour le sacre final.

Classement du Top 15 : Leaders et surprises

Le top 15 établi par les analystes de Goal se présente comme suit :

PSG (France) — favori absolu ; Barcelona (Espagne) ; Arsenal (Angleterre) ; Bayern (Allemagne) ; Real Madrid (Espagne) ; «Manchester City» (Angleterre) ; Liverpool (Angleterre) ; Borussia Dortmund (Allemagne) ; Atlético Madrid (Espagne) ; Como (Italie) ; Inter (Italie) ; Aston Villa (Angleterre) ; Manchester United» (Angleterre) ; Sporting (Portugal) ; Club Brugge (Belgique).

Points saillants du classement et situation des grands clubs

Plusieurs facteurs importants de cette liste mise à jour ont attiré l'attention des fans et des experts :