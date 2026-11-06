« Real » et « City » hors du top 3 : quels sont les favoris pour la Ligue des champions ?

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« Real » et « City » hors du top 3 : quels sont les favoris pour la Ligue des champions ?

Après la 4e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League, la liste des principaux favoris de la plus prestigieuse compétition européenne de clubs a considérablement évolué. Le célèbre portail sportif Goal a publié un classement mis à jour des clubs ayant les meilleures chances de remporter le tournoi, basé sur leur forme actuelle et leurs résultats.

Selon l'analyse, le tenant du titre, le PSG, conserve sa position et reste le favori numéro 1 pour le sacre final.

Classement du Top 15 : Leaders et surprises

Le top 15 établi par les analystes de Goal se présente comme suit :

  1. PSG (France) — favori absolu ;

  2. Barcelona (Espagne) ;

  3. Arsenal (Angleterre) ;

  4. Bayern (Allemagne) ;

  5. Real Madrid (Espagne) ;

  6. «Manchester City» (Angleterre) ;

  7. Liverpool (Angleterre) ;

  8. Borussia Dortmund (Allemagne) ;

  9. Atlético Madrid (Espagne) ;

  10. Como (Italie) ;

  11. Inter (Italie) ;

  12. Aston Villa (Angleterre) ;

  13. Manchester United» (Angleterre) ;

  14. Sporting (Portugal) ;

  15. Club Brugge (Belgique).

Points saillants du classement et situation des grands clubs

Plusieurs facteurs importants de cette liste mise à jour ont attiré l'attention des fans et des experts :

  • L'ascension de Barcelone et d'Arsenal : Le jeu stable et offensif des clubs catalan et londonien les place désormais devant le Real et Manchester City ;

  • Le recul des géants : Les hégémons européens des dernières années, le Real Madrid (5e) et Manchester City de Pep Guardiola (6e), sont sortis du top 3 ;

  • Autres représentants du Top 20 : En dehors du top 15, le club turc de Galatasaray occupe la 17e place, tandis que l'équipe italienne de la Roma se classe 19e.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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