Hansi Flick dévoile les points forts de son adversaire avant le choc contre le PSG
Dans le cadre de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, ce mardi soir, 20 octobre 2026, deux géants du continent — Paris Saint-Germain et le club catalan du FC Barcelone s'affronteront lors d'un duel intense à Paris.
Avant ce choc au sommet, l'entraîneur du Hansi-Dieter Flick a exprimé son avis sur le style de jeu des Français, leurs avantages tactiques et le talent de son homologue Luis Enrique. La prestigieuse publication Yahoo a relayé les éloges du technicien allemand envers son adversaire.
« Un jeu fantastique et un système flexible » : les aveux de Flick
Hansi Flick a souligné la progression récente du PSG, notant que les Parisiens pratiquent un football moderne :
Le talent d'Enrique : « L'équipe dirigée par Luis Enrique produit un football vraiment fantastique. Je peux dire sans hésiter qu'il est l'un des meilleurs entraîneurs au monde aujourd'hui ;
Rythme élevé et pressing : J'aime beaucoup leur rythme élevé sur le terrain, leur pressing agressif, la liberté avec laquelle les joueurs échangent leurs positions et la flexibilité du système global ;
Haut niveau : À ce niveau d'excellence, ils réalisent des performances tout simplement parfaites. Enrique a accompli un travail fantastique avec cette équipe », a souligné Flick.
Avant le choc : 100 % de réussite et esprit de revanche
Ce match est crucial non seulement pour la tactique, mais aussi pour la tête du classement :
Un bilan parfait : Les deux équipes ont parfaitement entamé cette saison de Ligue des champions, accumulant 6 points lors des deux premières journées et menant le classement ;
Le passé : La dernière confrontation officielle entre les deux clubs a eu lieu en janvier 2025 en Espagne. Lors de ce match dramatique, le club français s'était imposé 2-1 à l'extérieur ;
L'examen parisien : Ce match sera le test le plus sérieux pour le FC Barcelone, à la fois pour prendre sa revanche et pour poursuivre sa série de 11 victoires consécutives.
Ce duel, qui se déroulera au Parc des Princes à Paris, est sans aucun doute l'événement le plus attendu de cette 3e journée de LDC.
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