Comment Flick a-t-il évalué la victoire 4-1 de Barcelone à Istanbul ?

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Comment Flick a-t-il évalué la victoire 4-1 de Barcelone à Istanbul ?

Dans le cadre de la 2e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League, le club catalan Barcelona a été l'invité de Galatasaray dans le stade bouillant d'Istanbul et s'est imposé sur le score large de 4-1 . Après la rencontre, l'entraîneur des « Blaugranas » Hansi Flick s'est confié au prestigieux média espagnol AS pour partager ses impressions sur ce match difficile.

Le technicien allemand, tout en saluant le caractère combatif de son équipe, a ouvertement souligné la nécessité de travailler sur certaines lacunes et sur les choix offensifs.

Hansi Flick : « Gagner dans une telle atmosphère est toujours complexe »

Le coach de Barcelone a noté que le duel à Istanbul s'est déroulé sous une pression et une intensité conformes aux attentes :

  • Un retour plein de caractère : « Nous avons bien joué, mais ce n'était pas facile du tout. L'adversaire a eu une bonne opportunité et ils en ont profité pour ouvrir le score. Cependant, notre équipe a répondu dignement et a repris le contrôle du match », a déclaré Flick ;

  • Problèmes offensifs : Malgré la victoire, l'entraîneur a évoqué les points à améliorer : «En Champions League, chaque match est extrêmement ardu. Parfois, nous avons commis des erreurs dans la prise de décision finale dans la zone offensive » ;

  • Surmonter la pression : Flick a souligné que, malgré l'ambiance difficile créée par les fans de Galatasaray, les Catalans ont réussi à décrocher 3 points cruciaux.

Le déroulement du match : de 0-1 à 4-1

Bien que le choc en Turquie ait débuté par une forte activité des locaux, Barcelone a dominé le jeu :

  • Le but des locaux : À la 28e minute, Aleksey Batrakov a ouvert le score pour Galatasaray, enflammant le stade ;

  • La réponse des Catalans : Après avoir concédé l'ouverture du score, Barcelone a pris l'initiative et a inscrit quatre buts consécutifs dans le but adverse ;

  • Buteurs : João Cancelo, Fermín López, Anthony Gordon et Karim Adeyemi ont été les auteurs des buts de la victoire.

Cette large victoire à l'extérieur a permis à Barcelone de consolider sa position au classement de la Champions League et de démontrer son statut de prétendant au titre.

BarcelonaGalatasarayUEFA Champions LeagueHansi FlickFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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