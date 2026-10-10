Sira Martínez, fille de Luis Enrique, impliquée dans un accident de la route mortel

·8·Monde
Sira Martínez, fille de Luis Enrique, impliquée dans un accident de la route mortel

La famille du célèbre expert en football espagnol Luis Enrique a été frappée par un nouveau choc émotionnel. Selon le média italien influent forzaroma.info la fille aînée de l'entraîneur, cavalière émérite, Sira Martínez a été impliquée dans un grave accident de la route ayant entraîné un décès.

Selon les informations recueillies, le jeune motocycliste a perdu la vie suite à une collision entre la voiture dans laquelle Sira voyageait et sa moto.

Détails de l'incident : L'accident sur la route N-332

La collision tragique a eu lieu dans l'est de l'Espagne :

  • Lieu de l'incident : La tragédie a été enregistrée sur la route très fréquentée N-332, près de la ville d'Oliva, dans la communauté autonome de Valence ;

  • Circonstances de la collision : La voiture dans laquelle Sira Martínez était passagère est entrée en collision inattendue avec une moto en pleine circulation ;

  • Qui était au volant ? Il a été révélé que le véhicule était conduit par un ressortissant de Grande-Bretagne âgé de 41 ans.

État des victimes

Les informations suivantes ont été confirmées concernant les conséquences de l'accident :

  • Décès du conducteur de 20 ans : Malgré les efforts de réanimation des secours arrivés rapidement sur place, le motocycliste de 20 ans, gravement blessé, n'a pas pu être sauvé ;

  • Sira Martínez indemne : Par chance, Sira Martínez, présente dans le véhicule, est sortie indemne physiquement, bien qu'elle ait été profondément choquée par l'événement.

La police locale et les services de patrouille routière enquêtent actuellement sur les causes de l'accident sur la N-332, notamment sur d'éventuels excès de vitesse ou infractions au code de la route.

Luis EnriqueSira MartínezAccidentEspagneFaits Divers
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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