Hansi Flick s'exprime sur la victoire 3-0 contre Aston Villa

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Hansi Flick s'exprime sur la victoire 3-0 contre Aston Villa

Lors de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le FC Barcelone a accueilli le club anglais Aston Villaet l'a largement battu 3-0. Après le match, l'entraîneur du club catalan, Hansi Flick, a accordé une interview à Barca Universal dans laquelle il a salué la discipline défensive et la solidarité de l'équipe.

Un doublé de Raphinha et une défense solide

Un doublé de Raphinha Dias, en pleine forme, et un but de Lamine Yamal ont offert trois points précieux aux Catalans. Cependant, le technicien allemand a surtout souligné le fait que son équipe ait gardé sa cage inviolée :

« Je suis vraiment satisfait de la manière dont nous avons défendu face à un adversaire redoutable. L'équipe était très compacte, tous les joueurs ont participé activement aux phases défensives. C'est le plus important. Nous sommes fiers. C'est un excellent résultat, mais le chemin est encore long et nous devons continuer à progresser. »

Hansi Flick

Détails du match FC Barcelone — Aston Villa (3-0)

Statistiques

FC Barcelone

Aston Villa

Score final

3

0

Buteurs

Raphinha Dias (doublé),

Lamine Yamal (1 but)

Phase de la compétition

Ligue des champions 2026/27, phase de ligue, 4e journée

Ligue des champions 2026/27, phase de ligue, 4e journée

Classement

2e place (9 points)

Parmi les leaders (9 points)

Performance défensive

Clean sheet

3 buts encaissés

La lutte pour le leadership

Après cette large victoire, le FC Barcelone atteint 9 points au classement de la Ligue des champions et occupe la 2e place grâce à la différence de buts. Malgré la défaite, Aston Villa, qui restait sur une série de victoires, figure également parmi les leaders avec 9 points.

Selon vous, le FC Barcelone de Hansi Flick peut-il être considéré comme le grand favori pour remporter la Ligue des champions cette saison ?

Partagez vos analyses dans les commentaires et diffusez les détails de cette éclatante victoire du Barça auprès des fans de football !

BarceloneAston VillaHansi FlickLigue des championsFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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